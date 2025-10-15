葛如鈞批鄭英耀政治雙標　管抖音不管臉書

藍委葛如鈞。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月15日電(記者 俞敦平)中國國民黨籍“立委”葛如鈞在“立法院”教育及文化委員會質詢中，痛批台“教育部長”鄭英耀，配合政治風向、以反中立場選擇性禁用抖音與小紅書，卻對臉書等平台詐騙問題視而不見。他並質疑鄭英耀在院會中以“有人反映”為由，未經查證即發表意識形態言論；同時批評“教育部”對民主進步黨籍“立委”以“白目”形容青少年的歧視發言沉默不語，缺乏道德勇氣。



“立法院”教育及文化委員會15日邀請“教育部長”鄭英耀列席報告業務概況並備質詢。



民主進步黨籍“立委”王義川日前在總質詢中主張，“教育部”應禁止師生使用抖音，以防中國大陸滲透；“教育部長”鄭英耀隨後回應“老師不要用抖音教學生”，引發教育界與在野黨不滿。教育及文化委員會15日會議中，葛如鈞針對相關發言提出質詢，直指“教育部”欠缺中立立場，以政治意識形態干預教育現場。



葛如鈞首先提及，有“立委”在院會上以“白目”形容青少年，這是歧視性用語，“教育部長”卻未即時表達異議。他當場要求鄭英耀明確否認此說法。鄭英耀回應“年輕人有創意、有時表現特別”，遭葛如鈞批“閃避焦點”；在連番追問後，鄭僅表示“不宜貼標籤”，仍被指缺乏對青少年的立場與勇氣。



隨後，葛如鈞將焦點轉向抖音禁用爭議，質問“教育部”是否接獲“教師用抖音教學”的具體投訴與資料。鄭英耀僅稱“有人反映過”，無法說明具體教育階段或內容，被葛如鈞要求“若無實證，一日內交出資料或公開道歉”。