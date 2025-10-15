林岱樺涉貪　胞妹人頭助理月薪13萬遭起訴

綠委林岱樺。（中評社 資料照） 中評社台北10月15日電／民進黨高雄“立委”林岱樺涉嫌詐領助理費新台幣1496萬元，高雄地檢署6月23日偵結起訴她、胞弟、弟媳、通法寺住持釋智煌共10人。今天追加起訴林岱樺胞妹林岱縝，認定林岱縝當人頭助理月領新台幣13萬8千元高薪，涉犯《貪污治罪條例》。



根據《中時新聞網》報導，檢調查出，林岱樺在擔任5屆“立委”期間，涉嫌利用人頭助理方式詐領助理費，金額超過1400萬元，另浮報加班費。待“立法院”核撥後再由助理回捐充作服務處資金，總計涉案金額接近1500萬元。其中她的弟媳王瓊翎也被列為人頭助理之一，最高月領21萬薪資，遠高於“立委”本薪。



本案今年2月由高雄地檢署指揮偵辦，經多次搜索與約談，6月偵結起訴林岱樺等9人，依貪污治罪條例利用職務詐取財物等罪嫌提起公訴。而與林岱樺交情深厚的通法寺住持釋煌智（俗名洪正威），亦因公益侵占等罪嫌，且挪用資金目的與林競選相關，因此在本案被起訴。



檢方近期又查出，林岱樺胞妹林岱縝也涉嫌當人頭助理。若當月有助理新聘、停聘等異動，實際助理總薪資與“立法院”編列公費助理預算經費總額上限有差額，將該差額調整為林岱縝當月薪資，以此方式浮報林岱縝助理薪資。從2021年1月至2024年11月，每個月約可領13萬元至4萬不等薪資。



檢方偵訊時，林岱樺否認有詐領助理費犯行。她稱，公費助理薪資報滿不是犯罪，這是“立法委員”職權，重點是助理有無服勞務。而且林岱縝薪資每月會調整，是因為她可以全時間配合工作。林岱樺胞弟林岱融也否認犯行，他說，林岱縝是實際從事公費助理工作，調整並未違法。但說法不被採信，檢方偵查終結，依貪污治罪條例追加起訴林岱縝。