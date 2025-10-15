藍委籲推全民AI教育　批台灣AI落後國際

藍委葛如鈞。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月15日電(記者 俞敦平)中國國民黨籍“立委”葛如鈞在“立法院”教育及文化委員會質詢中指出，台灣在全球AI應用排名僅列第21，落後新加坡、韓國與日本，顯示“教育部”在AI與數位素養推廣上嚴重落後。他主張“教育部”應推動全民AI學習政策，從中小學到樂齡族群都要建立AI素養，並建議比照“文化部”“文化幣”制度，發放“AI幣”鼓勵全民參與AI課程。



人工智慧浪潮席捲全球，生成式AI如ChatGPT問世後短短三年已廣泛滲入教育與產業。根據親子天下調查，國小五年級至國三學生中，有九成認識AI、七成五懂得使用，但高達四成從未懷疑過網路資訊真偽。葛如鈞指出，這反映教育體系對AI素養與媒體判讀力的培養仍不足，政府若只靠封鎖或限制特定平台，將削弱學生分辨真偽的能力。



葛如鈞強調，AI教育應從“禁止思維”轉向“啟發思維”，學生需要的是數位素養與資訊判斷力，而不是行政禁令。他指出，“禁止學生接觸科技，不會減少假訊息，只會讓他們更難學會分辨。”“教育部”應以AI素養為核心，全面改革現有科技教育。



葛如鈞引用最新公布的Global AI Index指標指出，美國以100分居全球第一，而台灣在AI技術銷售表現雖優，但“實際應用能力”僅排名第21，遠落後新加坡（第3）、韓國（第6）與日本等國。葛如鈞表示，這顯示台灣“賣AI”強但“用AI”弱，“教育部”必須從基礎教育到終身學習全面補課。



針對成人與中高齡族群，葛如鈞建議“教育部”參考新加坡作法，讓全民皆能參與AI學習。他指出，新加坡政府補助40歲以上民眾參與AI與科技進修，每月最高補助約新台幣7萬元，藉此提升整體社會的科技力。台灣應比照“文化部”的文化幣制度，推行“AI幣”，以不同年齡與身分核發學習額度，鼓勵全民參與AI課程。