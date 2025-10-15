趙少康打陸介選　羅智強：綠網軍早在動

藍委羅智強。（中評社 資料照） 中評社台北10月15日電／中國國民黨主席選舉10月18日投票，候選人、“立委”羅智強今早於廣播表示，據他所知，民進黨網軍早就在動了，“不管是誰都砍一砍，目的就是留下傷疤跟傷痕，挑撥離間”。他呼籲黨員沉著，不要被影響。



根據《中時新聞網》報導，羅智強今表示，他看過幾部前中廣董事趙少康指控的網軍AI影片，有一些確實是惡劣，有妨害民譽的問題。他支持當事人採取法律行動，確保名譽。來源是什麼他不知道，要怎麼查，透過民刑事訴訟都可以查來源。但沒確定來源前，他不妄斷。



對於傳出有親綠側翼積極介入國民黨主席選舉？羅智強說，民進黨在這場黨主席選舉，沒有不進場的理由，留下國民黨的傷痕。幾位參選人監督民進黨，算有戰力、有表現。據他所知，民進黨網軍早就在動了，參與國民黨主席選舉的熱度一直非常高。這是民進黨一定會做的事情，不管是誰都砍一砍，目的就是留下傷疤跟傷痕，挑撥離間。他呼籲國民黨同志沉著以對，不要被民進黨反串、挑撥離間的做法所影響。



桃園市議員黃敬平稱部分縣市黨部主委在公開場合、LINE群組等幫特定候選人拉票，違反行政中立。羅智強說，他在最後選舉階段呼籲所有支持者投喜歡的人，不要受到棄保的流言影響，相信只要大家堅持投最喜歡的候選人，就會選出最合適的國民黨主席人選。



羅智強號召支持者，以最大公約數來決戰棄保，確實他受到棄保影響較嚴重。他唯一能夠告訴大家的是，想想看什麼樣的人格特質適合當黨主席。



針對國民黨內有人聲稱候選人郝龍斌當選就退黨，羅智強表示，黨主席選舉終會結束，終會選出黨主席人選，不管是誰都支持。