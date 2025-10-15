林俊憲、陳亭妃搶台南市長　拚競選歌曲

綠委陳亭妃推出自製競選主題曲〈風吹風吹台南起妃〉。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月15日電（記者 張穎齊）2026台南市長選戰開打，民進黨籍“立委”林俊憲、陳亭妃角逐，將對上中國國民黨籍“立委”謝龍介。林俊憲、陳亭妃“歌喉戰”正面交鋒。林俊憲請到曾為賴清德的520就職宴獻唱的金曲歌王謝銘祐，為他量身打造的競選歌曲〈憲予你〉，而陳亭妃則以籌備8年的〈風吹風吹台南起妃〉迎戰。



林俊憲15日在“立法院”請到金曲獎最佳台語男歌手謝銘祐創作歌曲，謝銘祐是在去年520賴清德於台南的就職宴上獻唱表演的歌手。現場主持人為名嘴黃益中。



林俊憲表示，要找謝銘祐很緊張，因為金曲歌王的競選歌曲是“總統”級的，要是被拒絕怎麼辦？結果想不到謝一口就答應，〈憲予你〉是一首充滿台南本土情懷的歌曲，感謝謝銘祐的支持與情義。



與此同時，民進黨籍“立委”陳亭妃也推出自製競選主題曲〈風吹風吹台南起妃〉，這首歌她“等了8年”。



陳亭妃在主持“立院”經濟委員會休息空檔受訪表示，她蹲點37區8年，這首歌也蹲了8年，用女性顧家、疼家、愛家的心，來顧台南這個家，歌曲背後蘊含母親般的柔情與堅定，她並在記者會用燒聲的歌喉清唱：“春天的風，輕輕的吹，吹過咱台南每一片土地，親像阿母叫阮的輕聲細說，叫阮愛看顧這個家。”



媒體問，界是否認為〈憲予你〉是賴清德替林俊憲操刀的秘密武器？陳亭妃回應，人民就是她的秘密武器，自己最強的後盾是民意與基層力量，鄉相信人民的支持就是我的秘密武器，這是全民調的力量。