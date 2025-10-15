郝龍斌：兩岸交流民進黨不做　國民黨來做

國民黨主席候選人郝龍斌。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月15日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席候選人郝龍斌昨天提出兩岸政策五大方向，其中主張推動國民黨在上海、北京設立辦事處，遭陸委會抨擊。對此，郝龍斌今天受訪時表示，兩岸的溝通合作交流很重要，民進黨不做，國民黨來做。會盡一切合法合規的方式，來進行兩岸的溝通交流。



郝龍斌今天召開記者會，公布國民黨黨務改革AI政策，將啟動現代化、AI化、數位化三大轉型，要讓國民黨“即時感知民意、主動連結社會”。



梁文傑昨天針對郝龍斌的兩岸主張表示，若台灣各政黨不能團結一致，而自行與大陆方面接觸，甚至要設立辦事處的話，人民的心防、和大陆談判的力量，都會被分散掉，未必是人民福氣。



郝龍斌今天對此表示，民進黨不做的我們來做。我們做的所有事情，絕對會依據“中華民國”的法律，如果到對岸設置辦事處，會參照對方相關規定，在合法合規的情況下進行這件事情。



郝龍斌批評，現在海基、海協兩會都已讀不回。兩岸的溝通已中斷許久，所以會盡一切合法合規的方式，來進行兩岸之間的溝通交流。



另外，10月18日的國民黨黨主席投票，國民黨中央不會設立開票中心，遭批評過程可能會黑箱？



郝龍斌說，那沒有關係吧！尊重黨中央，反正開票過程一定是公開透明的，一定會被大家接受的。