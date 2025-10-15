日本政局生變　綠黨團：台日關係持續深化

民進黨團幹事長鍾佳濱接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月15日電（記者 張穎齊）日本21日將舉行“首相指名選舉”，在野三黨協商擬共推國民黨黨魁玉木雄一郎角逐首相，挑戰自民黨總裁高市早苗，首相與執政黨可能出現改朝換代。民進黨“立法院”黨團幹事長鍾佳濱15日指出，未來不論誰執政，台日關係與“非紅供應鏈”合作方向將持續深化。



日本敲定21日舉行“首相指名選舉”，國民民主黨、立憲民主黨、日本維新會三大在野黨幹事長14日進行協商後，宣布將於15日晚間舉行三黨黨魁會談，若能談妥共推首相候選人，由國民民主黨魁玉木雄一郎出馬，與自民黨總裁高市早苗進行對決。立民黨黨魁為野田佳彥，這次為了扳倒自民黨政權，也表示願推舉國民黨黨魁玉木雄一郎作為共同候選人。



鍾佳濱15日在“立法院”受訪表示，無論最終誰出任首相，日本政壇對中立場皆將趨於強硬，並在全球供應鏈重組過程中加強與台灣合作。未來台日關係只會更緊密，雙方共同倡議的非紅供應鏈理念，將成為區域安全與產業合作的重要基礎。



鍾佳濱也提到，當前日本政壇不論派系立場，都密切觀察大陸在區域經貿的戰略行動。大陸近來對稀土出口採取管制，這影響到包括日本在內的各大工業國家。汽車產業、電子零件、馬達等都高度依賴稀土，日本勢必調整對大陸的貿易政策與安全布局。



