張啓楷轟大量對美採購傷農　陳駿季爆氣回嗆

民眾黨委員張啓楷。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月15日電（記者 張穎齊）台“農業部長”陳駿季9月中旬赴美簽署4年採購逾100億美元農產品意向書，台灣民眾黨籍“立委”張啓楷15日砲轟，此舉是為了換取美方降低關稅，雙方你來我往、火藥味十足。陳駿季當場情緒激動回嗆“你不要誤導方向”、“是不是為了開直播？”氣氛一度緊張，經濟委員會召委陳亭妃也忍不住大吼“時間到了，休息五分鐘！”全場火爆不歡而散。



張啓楷指出，台南、嘉義多位農民向他陳情，痛批政府赴美“大肆採購”，竟買下黃豆、小麥、玉米等3千億新台幣農產品。陳駿季簽約說還增加25%採購量，美國賺我們台灣黃豆54.4%、小麥78.1%、玉米73.3%，這對南台灣農民生計影響很大，但實際上關稅衝擊有沒有降低？本來就是該有給、就有降啊？全民都在看。



陳駿季解釋台灣黃豆自給率僅0.02%，主要為食用黃豆，而進口的多為飼料用，兩者性質不同，台灣進口美國黃豆反而能降低飼料成本，對農民有幫助。強調這項採購是台灣業者依年度需求所簽，並非政府下令或額外採購，這已辦了15次，都是業界自己談，不是政府去指定要買。



面對張啓楷再三追問關稅對價關係，陳駿季語氣轉為不滿，爆氣回嗆“我沒這樣講，雖說是希望對台美關稅談判有幫助，但你不要誤導方向，業者買是因需求，不是對價關係，但請用正確資訊傳遞給農民，不要曲解鼓動，這購買跟關稅沒有關係。



陳駿季還嗆“委員你是不是為了開直播？”張啓楷也氣炸反嗆“國會”本來就直播啊，我講哪裡不對？”



經濟委員會召委、民進黨籍“立委”陳亭妃見場面越演越烈，情緒激動地喊“時間到了，休息5分鐘！”並宣布休息，場面僵冷、全程火爆不歡而散。



會後，民進黨籍“立委”賴瑞隆則追問“是否對稻米、豬牛產業有衝擊？”陳駿季回應，目前談判仍在進行中，具有高度不確定性，每個品項都會有動態評估分析，零關稅不可怕，若對台灣有幫助，我們也會審慎評估。