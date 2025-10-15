台官方出手　中小學WiFi遮蔽限制使用抖音

藍委洪孟楷質詢台“數發部長”林宜敬。（照片：立法院國會頻道提供） 中評社台北10月15日電／民進黨籍“立委”王義川日前在總質詢中主張，台“教育部”應禁止師生使用抖音，台“數發部長”林宜敬今天表示，“數發部”已對TikTok納管，但TikTok是否禁止需要有社會共識，畢竟攸關言論自由，目前先朝保護兒少方向著手，例如在中小學校園提供的WiFi中，以遮蔽方式限制使用。



至於是否禁止TikTok，林宜敬說，若禁止必須有社會共識，而且攸關言論自由，目前先從保護兒少部分開始做。



“立法院”交通委員會今天邀“數位發展部部長”林宜敬列席報告業務概況並備質詢。



中國國民黨“立委”洪孟楷提及，如果以兒少保護為宗旨，不應只是禁止TikTok，而是把有危害兒少疑慮的APP都列出，如交友軟體等，必須全面檢討，列出清單並做分級制度。林宜敬表示，將與“教育部”及“衛福部”討論，希望在年底前會有初步想法。



林宜敬表示，“數發部”已對TikTok納管，針對TikTok的疑慮主要有3點，包含資料儲存、股權是否主要為陸資與對兒少的危害，前兩項美國已在跟TikTok討論，至於在兒少部分，目前“數發部”也積極與“教育部”及其他單位溝通，擬規定12歲以下孩童不能設TikTok帳號，13歲至15歲青少年開設帳號會受一定限制，朝在中小學校園內以科技方式限制學童使用等方向。



林宜敬進一步說明，不會要求學校檢查學生手機，而是在校園提供WiFi中，以遮蔽方式限制學童使用TikTok。



