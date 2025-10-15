黃國昌追打超思雞蛋弊案　陳駿季：等判決

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月15日電（記者 張穎齊）台北地檢署偵辦超思公司進口雞蛋弊案，起訴該公司負責人秦語喬、其女吳諭非及畜產會前專員吳俊達，涉詐領“中央畜產會”款項共6085萬元新台幣。台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌15日於“立院”質詢怒批，“農業部”不擔心求償拖延恐讓權利時效消滅嗎？浪費人民納稅錢？“農業部長”陳駿季答詢，將發文請畜產會釐清相關訊息，並強調法院判決不法，才會有求償。



陳駿季表示，從他接手處理後，“農業部”內部即成立調查小組，並依程序移送檢調偵辦，當初開行政調查，就是為了釐清責任，所以才會移請檢調調查。他強調，目前正式的公務員並未遭移送，“監察院”所提“浪費公帑5億新台幣”說法也缺乏明確根據，相關法院尚未判決，若真有違法事實，才會進入懲戒程序。



陳駿季補充說，針對法律權利時效部分，法律上他不夠瞭解，但若法院確認有不法，才會有求償，他會再去瞭解，並發文請畜產會給他訊息。



黃國昌在質詢中火力全開，指出“農業部”先前聲稱“政風調查行政無問題”，如今卻被事後檢驗出8項行政缺失，當時文過飾非，現在事實一一浮現。



黃國昌質疑，“監察院”彈劾前畜牧司長張經緯浪費公帑5億多元，這筆錢最後誰埋單？“農業部”打算等到天荒地老才追討嗎？並怒斥部方未積極行動，恐讓求償權消滅時效過期，過幾年雲淡風輕再回頭說怎麼沒求償？到時就太遲了。



黃國昌進一步點名，超思公司被控詐領畜產會6085萬元，難道也要等判決確定才檢討？這是納稅人的錢，浪費不要緊嗎？他強調民事、刑事與懲戒法院認定標準不同，陳駿季要回去問清楚法務單位聘的律師。



陳駿季最後表示，他會在1個月回報進度。黃國昌說，非常好，要有積極態度，給你1個月。