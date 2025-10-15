“沒出息”短片爆紅涉統戰？蔡明彥：不用調查

台“國安局長”蔡明彥。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月15日電（記者 鄭羿菲）民進黨籍“立委”王世堅過去擔任台北市議員時的質詢片段，被大陸網友改成“沒出息”短片爆紅。但同黨“立委”王義川卻要大家不要聽那首歌，稱是統戰陷阱。中國國民黨籍“立委”徐巧芯15日詢問“國安局”有否進行調查？台“國安局長”蔡明彥則說，不需做任何調查，因為沒有涉及“總統”與選舉。



王世堅過去質詢片段遭大陸網友改編成兩岸爆紅歌曲“沒出息”，不少年輕人都會隨口哼兩句，甚至不少網友陸續二創、三創成不同風格歌曲。但綠委王義川認為，“什麼匆匆忙忙都不要聽，都中國來洗腦的”、“那首歌不要聽、不要唱，那是中國設計的統戰陷阱”！



“立法院”“外交及國防委員會”15日邀請台“國安局長”蔡明彥率相關情報機關首長提出“國家情報工作暨‘國家安全’局業務報告”並備質詢。



藍委徐巧芯質詢時問及，“本應該從從容容，卻是匆匆忙忙”，王義川卻稱不要聽，因為這是大陸設計用來統戰的。請問“國安局”，這首歌是大陸設計用來統戰的？“國安局”的查核是如何？蔡明彥回應道，大概還是要看過它的內容、還有它的傳散。徐追問，你沒看過嗎？蔡說，大概看過。



徐巧芯追問，王義川稱這是中共設計來統戰的，已經有“立委”公開說這是統戰，那“國安局”的調查是什麼？蔡明彥指出，“國安局”會介入對個案進行查察，一定要拉高到“國安”的層級，一般政治人物之間可能衍生的攻防，我們不會去涉入。



徐巧芯質疑，現在這麼多人在傳唱這首歌曲，這不是一種很大力的統戰嗎？若像王義川說的這麼嚴重，“國安局”不應該有反應嗎？蔡明彥則說，媒體上這種個案太多了，“國安局”的能量會聚焦在“國安”議題。



徐巧芯追說，所以，你是覺得“國安局”不需要去做任何的調查，不需要去做任何的研究，因為沒有涉入到“總統”跟選舉。蔡明彥回應說，對。