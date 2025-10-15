苗栗芋頭文化節　縣長鍾東錦邀體驗客庄風情

苗栗縣長鍾東錦15日出席苗栗芋頭產業文化節宣傳記者會。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗10月15日電（記者 盧誠輝）苗栗芋頭產業文化節活動將在11月8日舉行，無黨籍苗栗縣長鍾東錦15日出席宣傳記者會時表示，銅鑼鄉生產的芋頭品質優異，口感鬆軟綿密，非常好吃，歡迎全台遊客都能到銅鑼鄉一日遊，品嚐銅鑼芋頭的美味，體驗田野風光與客庄風情。



苗栗縣政府15日舉行“香芋銅鑼庄產業文化活動”宣傳記者會，包括鍾東錦、中國國民黨籍苗栗縣議員黃芳椿、苗栗縣農業處長陳樹義、銅鑼鄉農會理事長葉東維和銅鑼鄉多位代表、村長都到場出席。



鍾東錦指出，銅鑼鄉是苗栗縣種植芋頭最重要的產地，種植面積約達50公頃，所種植出來的芋頭品質優異，口感鬆軟綿密，深受消費者青睞，歡迎全台遊客都能到銅鑼鄉一日遊，品嚐銅鑼芋頭的美味，體驗田野風光與客庄風情。



銅鑼鄉公所表示，11月8日在銅鑼鄉中平集會所舉辦的香芋銅鑼庄產業文化活動，安排超過36個市集攤位，展售在地農產、美食與手作好物，並規畫趣味闖關活動，完成指定任務就可兌換美食體驗券100元，享受在地風味餐點。



銅鑼鄉公所指出，活動當天還安排有芋頭蛋塔DIY、寓教於樂的“親子拔芋頭”農事體驗，同時邀請主廚現場製做香芋創意料理。此外，深受好評的銅鑼深度小旅行也全面升級，不僅擴參加人數至160個名額，且安排4台小旅行專車深入銅鑼景點，並設有2台接駁車往返銅鑼火車站與活動現場，提供完善的交通服務。