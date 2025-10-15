藍委：講兩岸一家親就要法辦　這不應該

藍委吳宗憲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月15日電（記者 鄭羿菲）2024大選期間，台灣不少里長遭控組團赴陸旅遊涉違反滲透法。中國國民黨籍“立委”吳宗憲15日指出，判決無罪比例相當高，一審有罪4件、無罪12件，其他更多的是“不起訴處分”。有這麼多人簽結不起訴，不要說處理上沒問題。調查官一直磨到民眾講“對岸私下跟我們講兩岸一家親”，抓著這點就要移送人，這不應該。



“立法院”“外交及國防委員會”15日邀請台“國安局長”蔡明彥率相關情報機關首長提出“國家情報工作暨‘國家安全局’業務報告”並備質詢。



吳宗憲質詢時問及，2024大選期間，有很多里長帶團到大陸旅遊，回台後就被大量搜索、約談、扣手機，甚至是起訴。認為里長協助中共介入台灣選舉，違反反滲透法。他查了相關判決，無罪比例相當高，一審有罪4件、無罪12件，但其他更多的是“不起訴處分”。人民在選舉期間赴陸旅遊，會不會回來就被抓？



“法務部調查局長”陳白立回應，不會。



吳宗憲追問，問題就在這，這麼多人簽結不起訴、判無罪，這不就是回來就被抓嗎？陳白立說，要處罰的是揪團的人，而不是參團的人。參團的里民回來後，其實是以證人身份接受檢察官的傳喚作證。有罪的都是揪團的人，沒有一個參團的里民被判刑。



吳宗憲不滿地說，一個行為遭大量簽結不起訴、判無罪，就是你們處理的方式有問題。否則為什麼移送後最後遭檢察官不起訴、法官判無罪？不要跟他說在處理上都沒問題。很多民眾拿著卷來陳情。他發現調查官就是一直磨，磨到民眾講出“對岸官員跟團員私下講兩岸一家親、和平統一”這句話。抓著這點就要移送人，這個東西是不應該的。



吳宗憲強調，政治傾向的口號不能代表賄選，口號不是要求人民特定投票，所以寒暄與動員也無關，沒有利益對價關係的，根本就談不上。要請所有調查官注意執法標準，民眾遇到偵查都嚇得半死，這些民眾被你們找去後，回家家人都怕得要死。鄰居看到也不敢講話，這是不應該的地方。