最後倒數　已8名藍縣市長表態挺郝龍斌

苗栗縣長鍾東錦錄製影片大讚郝龍斌是好領導人。（照片：郝龍斌臉書） 中評社苗栗10月15日電（記者 盧誠輝）中國國民黨主席選舉進入最後倒數衝刺階段，國民黨主席候選人郝龍斌近期主打藍營執政縣市首長牌，14日在臉書發出9月才剛恢復國民黨籍身分的苗栗縣長鍾東錦相挺的短片，鍾讚郝是好的領導人。郝15日又發出和國民黨籍台北市長蔣萬安的合照，在選戰最後幾天全力搶票。



郝龍斌目前已獲得包括台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶鈴等8人的支持。藍營執政的15縣市長中，尚未有人公開表態支持鄭麗文。



國民黨主席選舉共有6人登記參選，包括前藍委鄭麗文、藍委羅智強、前彰化縣長卓伯源、前台北市長郝龍斌、前“國大代表”蔡志弘，以及孫文學校總校長張亞中，將於10月18日投票，11月1日交接。



鍾東錦因2022年違紀參選苗栗縣長，遭國民黨開除黨籍6年，後因2024大選積極為藍營輔選有功，被國民黨中評會決議改處分停權3年，鍾的停權處分在今年9月14日期滿，已自動回復國民黨籍。對於國民黨主席選舉，鍾曾在9月22日受訪首度表態，很感謝郝龍斌過去站出來支持他參選苗栗縣長，這個人情他一定會還，所以會支持郝龍斌參選國民黨主席。



鍾東錦14日再次錄製短片為郝龍斌催票表示，郝龍斌先生是一位非常正值且堅持的好的領導人，出身軍人世家，衹有正氣而沒有任何的傲氣。現在這個時候，由郝龍斌來領導國民黨，會把黨的事務做得非常好，並且獲得社會各界大家的認同。他覺得在黨很危難的時候，大家能夠團結一致支持郝龍斌，他相信黨一定會越來越好。