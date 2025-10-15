鄭麗文台中黨員座談　多名藍議員攜手相挺

國民黨主席候選人鄭麗文到台中與黨員座談，多名國民黨台中市議員到場相挺。（照片：鄭麗文臉書） 中評社台中10月15日電／中國國民黨主席選舉進入最後衝刺階段，黨主席候選人鄭麗文15日中午至台中南屯與黨員座談表示，未來會重視地方生態，尤其是議長、副議長、議會黨團，提名以勝選為目標，“現任優先，新人有機會”，呼籲團結很重要，不要選到讓民進黨撿到槍。



鄭麗文今天上午先出席台中退將協會會員大會，中午趕至南屯區潮港城與黨員座談。



媒體聯訪問到大陸介選問題時，鄭麗文表示，這次選舉得到海內外高度關注，黨員憂心網內互打，但自己從未網內互打，團結很重要，不要選到讓民進黨撿到槍，讓國民黨受傷，這樣就本末倒置。她強調，國民黨才能穩定台海和平，要靠國民黨保住經濟命脈。



鄭麗文中午到台中市出席黨員座談會，多名國民黨籍台中市議員現身，包括蘇柏興、張瀞分、陳政顯、張廖乃綸、吳瓊華、吳振嘉、朱元宏、李文傑、羅永珍、楊大鋐、劉士州等人都出面相挺。



鄭麗文指出，自己若擔任黨主席，一定要尊重制度，重視地方的聲音，了解地方生態，尤其是議長、副議長及議會黨團，一定以勝選為目標提名，“以現任優先，新人有機會”，是提名的最高指導原則。她強調，選舉一定要團結，藍白合作，如此2026年才會贏，2026年贏了以後，2028年才會贏。



鄭麗文提到，全台這麼多選舉，國民黨不可能每個選區都贏，不可能每個選舉都贏，贏的同志，我們給他所有的光榮，但輸的同志，不可以放棄他，一定要相挺到最後，要重情重義。



鄭麗文指出，國民黨到了交棒的時刻，要脫胎換骨，令人刮目相看，國民黨才能站的起來，不要再把一手好牌打爛，過去的教訓要記取，這幾年女力特別強，所以這次黨主席也要選女性。當然大家都很關心台中市長盧秀燕，盧秀燕也是天人交戰很久才決定不選黨主席，大家要予以保護，不要將盧秀燕拉下水，她與盧秀燕有革命情誼，希望不要讓盧秀燕困擾，大台中要團結讓鄭麗文當選黨主席。



對於大選候選人提名，鄭麗文說，大選候選人提名一定要通過公開公平的提名機制，順利幫國民黨提名最強大選候選人，藍白整合也是一樣，她有信心，一定可以產生最強候選人代表國民黨，代表在野力量參選“總統”，下架民進黨。