國民黨黃埔後援會相挺　鄭麗文感謝

國民黨主席候選人鄭麗文。（照片：鄭麗文臉書） 中評社台北10月15日電／中國國民黨主席選舉進入最後衝刺階段，退役將官社會服務總會今天中午在台中市舉行會員大會，國民黨主席候選人鄭麗文出席感謝黃埔後援會率先相挺。總會長楊學仁表示，經過DNA的鑑定，“鄭麗文果然是我們黃復興的這一塊”，是我們的家人，我們大家一起為他加油。國民黨前黃復興黨部主委季麟連更上台用台語表示，“5號5號拍拍手、4號4號死了了”隨後又說後面一句收回，但要大家一定支持鄭麗文。



綜合媒體報導，退役將官社會服務總會今天中午在台中市北屯大和屋舉行會員大會，鄭麗文抵達現場立即獲得熱烈歡迎，與會民眾爭相合影，加油聲不絕於耳。



鄭麗文在發言中強調選前最後衝刺的重要性，她指出此次黨主席選舉關係到能否完成關鍵使命——2028年實現政黨輪替，下架“台獨”民進黨並撥亂反正。



鄭麗文懇請在場人士以神聖選票表達全黨上下一致，期盼國民黨能夠求新求變，勇於扛起重任。她特別感謝黃埔後援會的支持，表示自己能夠在選戰中乘風破浪、獲得高度聲量與支持，正是因為黃埔後援會第一個站出來力挺。她承諾將帶著黃埔精神開疆闢土，為國民黨贏得勝利。



楊學人致詞時說，用DNA的鑑定，鄭麗文果然是我們黃復興的這一塊，她流落在外很久，今天是回家了，是我們的家人，我們大家一起為他加油。



季麟連上台發言表示，經過DNA的鑑定，鄭麗文果然是黃復興這一塊的，並風趣表示，他在這地方有點不好意思說，日前在台南的活動上，有好幾個小孩講一句話“，5號5號拍拍手，4號4號死了了（閩南語）”當場許多與會者爆出笑聲，季麟連隨後又說，“後面一句收回啊！”並請大家一定支持鄭麗文。