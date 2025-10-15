朱立倫要賴清德說清楚　台灣之盾要花多少錢

國民黨主席朱立倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月15日電（記者 張嘉文）賴清德雙十演說拋出要建構“台灣之盾”防空系統，中國國民黨主席朱立倫今天在中常會上質疑，台灣之盾與美國金穹、以色列鐵穹有何不同？美國金穹第一階段就要花新台幣5.2兆元，台灣之盾到底要花多少錢？賴必須清楚說明要怎樣發展台灣之盾。



國民黨今天下午召開中常會，朱立倫在會中針對賴清德的雙十談話表示，“國防”工業發展發生重大改變，新世代運用AI、無人載具已成發展重點，電子戰更是重中之重。未來發展“國防”工業與採購特別預算，若還是走傳統採購，不符合時代需求。



朱立倫認為，政府有責任提出整體戰略，再提出“國防”特別預算。政府應結合現代趨勢，在AI、無人載具、電子戰世代，呈現出新的台灣之盾。



此外，朱立倫提到，美中貿易戰不斷升溫，前幾天大陸限制稀土出口，美國提高百分百關稅。這幾天又將港口費用大幅度提高，為中美領導人接下來的會面打響前哨戰。未來中美強烈競爭會不斷持續發生。



朱立倫說，台灣一定要有自主的做法，絕不能單靠一邊。必須要在國際經貿走出自己的路，政治上不能靠華盛頓、靠北京，經濟作為也需做出平衡與不同做法。不必隨美中作為有太強烈的市場與經濟反映。