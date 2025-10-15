朱立倫：盼主席選舉精彩熱鬧　團結國民黨

國民黨主席朱立倫致詞。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月15日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席選舉18日將進行投票，產生新主席，即將卸任的主席朱立倫今天在中常會上表示，希望這次選舉非常順利、平和，能團結國民黨，未來在新任黨主席帶領下，讓國民黨更好、更強。



朱立倫也強調，一定秉持公正、公平態度面對這場選舉，希望6位黨主席候選人團結加油，也希望黨內同志秉持民主決心，積極參與，周六出門投票，展現國民黨民主的時刻，期望黨主席與黨代表選舉精彩熱鬧，最後順利成功。



國民黨今天下午召開中常會，由朱立倫主持，這是他卸任前倒數第三次主持中常會，在會中也特別針對18日的主席選舉發表談話。



由於目前主席選舉陷入黨內互打嚴重的階段，朱立倫說，他希望這次選舉非常順利、平和，最重要的是能團結國民黨，未來在新主席帶領下，讓國民黨更好、更強。



此外，針對“賴政府”多項人事提名案至今仍延宕，朱立倫表示，不只大法官人事案，8月原本要提出“中選會”委員的缺額名單，再加上公視董監事的延宕，皆牽涉獨立機關。



朱立倫批評，民進黨因為想要一手遮天，全部要以賴友友或民進黨人馬為主，不願開放心胸徵詢社會大眾，或依照慣例由政黨比例推薦，導致迄今一再延宕。不管“中選會”、大法官、公視等人事案，他認為，民進黨不能再以拖待變，甚至毫無作為，想要持續掌控獨立機關。