館長陳之漢赴刑事局接受偵訊　強調自己坦蕩蕩

“館長”陳之漢接受媒體採訪。（照片：館長惡名昭彰YouTube） 中評社台北10月15日電／網紅“館長”陳之漢日前在直播中激情談論時事，提到“把賴清德狗頭斬下來”，引發軒然大波。新北地檢署交由重大刑案專組檢察官偵辦，“館長”陳之漢今天下午赴刑事局說明前受訪時說，強調自己坦蕩蕩，並激動地表示“賴清德你不要當‘總統’！你去當網軍！”



綜合媒體報導，“館長”陳之漢指出，自己當時開直播已經被網軍洗版3天，說大陸要武統台灣還有斬首，是因為真的受不了才回應，這次警方是依恐嚇罪及教唆他人犯罪偵辦，沒有“國安法”的問題，一般來說這種案件，都會在派出所或轄區分局製作筆錄，但是現在居然要到刑事局來說明，覺得台灣已經沒有民主自由了。



“館長”陳之漢強調，現在自己是台灣講政治最大的網紅，所以才會有一堆假帳號洗版，他強調，現在受訪怎麼說，做筆錄就怎麼說，自己沒有恐嚇的意思，也沒有辦法叫解放軍來打台灣，就是因為很多網軍設了圈套讓他跳下，他才會回斬首這件事情，他怎麼可能煽動他人犯罪，只是在回應網友，質疑這叫做恐嚇嗎。



“館長”陳之漢提到，自己被黑幫槍擊已5年，結果案件主嫌卻無罪釋放，法律保護什麼。他說，自己只有聘請1名律師，且待會筆錄做完就要轉到新北地檢署偵辦，有哪個恐嚇罪是這種效率辦案。



“館長”陳之漢並不滿地指出綠色恐怖針對在野偵辦速度都極快，“刑事警察局好大！我好怕！”並嗆聲“賴清德你不要當‘總統’！你去當網軍！”



刑事局表示，針對館長在直播節目中，公開提及斬首“總統”等暴力之言論，涉及煽動暴力與恐嚇“總統”安全，已涉犯刑法第153條“煽惑他人犯罪”及第305條“恐嚇危害安全罪”，刑事局偵七大隊已完成相關資料蒐證，並向新北地檢署報請指揮偵辦，強調將依法嚴正處理此案。