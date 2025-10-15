《沒出息》爆紅兩岸　王世堅：樂見和平交流

綠委王世堅接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月15日電（記者 張穎齊）民進黨籍“立委”王世堅因質詢前台北市長柯文哲“從從容容、游刃有餘”被大陸抖音博主改編《沒出息》火紅兩岸。王世堅15日下午受訪表示，樂見兩岸在文化、音樂、語言、宗教等層面的自然互動，兩岸同文同種，應該以求同存異、和平交流的態度來面對，讓兩岸人民透過民間文化交流化解隔閡，昨天或許是敵人，但今天至少可以和平地交流，這才是世界和平趨勢。



王世堅15日出席民進黨中常會前受訪時表示指出，兩岸擁有相同的文化血脈，若能在音樂、藝術、網路等領域多互動，那都是很正面的事。他說，現在年輕世代透過網路文化互動、創作，玩哏，都是一種友善的溝通形式，愈自然、愈快樂的互動，愈能增進理解。



他強調，昨天可能還是敵人，明天會怎樣不知道，但至少今天，可以和平地交流，這樣的交流氣氛，正是全世界和平發展的方向。兩岸已分治70多年，應互相尊重彼此體制，在共同文化與歷史連結上找到更多對話空間。



至於綠委王義川批評《沒出息》這首歌有統戰意涵，王世堅則說，台灣是自由社會，誰愛聽什麼、不愛聽什麼，那是個人的自由選擇，應包容不同聲音、尊重多元觀點，若連台灣2300萬人都無法求同存異，又怎麼能號召與對岸求同存異？王義川是黨內同志，他尊重對方的看法，也不會批評。

