台南美食文化節高雄登場　黃偉哲現身推薦

民進黨籍台南市長黃偉哲15日到高雄出席“百味台南 好禮相伴”台南美食文化節開展記者會，並拿起台南椪餅介紹。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月15日電（記者 蔣繼平）民進黨籍台南市長黃偉哲15日到高雄出席“百味台南 好禮相伴”台南美食文化節巡迴展售會，來向高雄市民推薦台南美食與伴手禮。黃偉哲會後也逐一介紹20攤美食，譬如拿起台南椪餅拍照介紹，喝了桂花茶、普洱茶還主動續杯大呼好喝，相當賣力地進行推薦行銷台南。



台南美食文化節15日下午在高雄市漢神巨蛋購物廣場8樓舉辦開展記者會，共25家台南在地特色物產、美食、伴手禮設攤，展期到20日。黃偉哲、台南市府城文化觀光產業協會理事長蔡仁惠、台南市文化觀光伴手禮產業發展協會理事長張慶鐘等人出席。



台南市政府表示，本次活動嚴選多家知名品牌，包括“玉井之門”、“章成麥芽餅”、“慶家黃金泡菜”、“二師兄滷味”、“品香肉粽”及“合口味肉品”等在地業者共同參與，盼將台南最道地的優質產品引薦給高雄市民。



黃偉哲表示，台南與高雄車程約1小時，距離很近，市府不僅將台南特產推廣到海外，在台灣不只推廣到北部、中部，也不可忘了南部，盼高雄民眾這一週設展期間來逛來買，若買的還不過癮，也歡迎來台南體驗美食之都的魅力。



黃偉哲也提到，台南向來是美食之都，今年更榮獲英國《Time Out》雜誌評選為“亞洲十大街頭美食城市”第六名，也是全台唯一入選城市，充分展現台南美食的國際魅力。此外，台南有超過60家餐廳入選米其林指南，可見台南美食的豐富多元。