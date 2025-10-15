1成人口！王世堅示警台貧窮黑數恐250萬人

綠委王世堅質詢台主計總處主計長陳淑姿。（照片：立法院國會頻道） 中評社台北10月15日電／台“主計總處”主計長陳淑姿15日赴“立法院”財政委員會進行業務報告，民進黨籍“立委”王世堅質詢時示警，台灣“貧窮黑數”恐達250萬人，因為政府認定的貧窮人數與真正生活在貧窮線之下的人數有很大的差距，當統計上的“黑數”擴大，一旦發生家庭事故，又沒有政府補助、社會福利，若政府接不到他們，很多不幸的社會悲劇就可能發生。



台灣人口有2300萬人。國民黨籍“立法院長”韓國瑜日前在府前雙十談話也提到，台股已漲破2萬6000點，但月薪不到新台幣3萬1千元的大量低薪勞工超過120萬人。



根據《中時新聞網》報導，王世堅表示，“主計總處”對貧窮的定義與歐、美、德或鄰近韓國等差距很大，這些先進國家的貧窮率從14%到16%都有，台灣卻只有7.13%，而真正領有中低收入補助的民眾僅有50萬人，佔全台人口僅2、3%，與7.13%相比，來回差距達5個百分點。



差距不僅如此，王世堅說，民間有很多由退休公務人員、專業會計師、統計專家組成公民團體，他們以年收入為參考，以可支配所得不到中位數6成計算列為貧窮，這群人有200萬到300萬不等，若以這個角度來看，王世堅認為，扣除中低收入領有補助族群，貧窮黑數可能高達250萬人。



王世堅警示，這是相當值得政府重視的事，當家庭發生不幸，政府沒有接住他們，可能會家破人亡。



陳淑姿表示，未來會與“衛福部”討論，對中低收入的定義，如不動產、動產是否要納入，或許能做進一步討論。