張國葆：以哈缺互信　對加沙和平前景持保留

中評社台北10月16日電（記者 張穎齊）以色列與哈瑪斯13日進行第一階段和平協議，交換人質與囚犯，在美國斡旋下，結束長達2年的加沙戰爭。台灣前駐以色列代表、國民黨大陸事務部副主任張國葆接受中評社專訪指出，這次停火主要是國際壓力與雙方內部現實因素所促成；美國總統特朗普雖在其中扮演斡旋角色，但動機帶有政治考量，協議缺乏互信與監督機制，他對未來和平前景仍抱持保留態度。



在美國斡旋的結束戰爭計劃的關鍵第一階段，哈馬斯釋放了所有倖存的以色列人質，而以色列則釋放了近2千名巴勒斯坦囚犯和被拘留者。特朗普在首批人質與家人團聚後不久抵達以色列，並在以色列“國會”發表演說，宣告中東新紀元的歷史曙光。



張國葆表示，這次停火的最大推力來自人道主義與國際壓力。戰爭拖長兩年，平民傷亡慘重、基礎設施被摧毀，國際社會與媒體對以巴雙方都施壓，要求開放人道救援通道、保護加薩平民。他指出，對以色列而言，維持國際形象與盟友支持是重要考量；以色列總理納坦雅胡被指控為“種族滅絕戰犯”，國際刑事法院的壓力也使他不得不考慮讓步。



張國葆，美國維吉尼亞大學政府及外交所碩士，曾任“行政院”新聞局國內新聞處長”、駐舊金山台北經濟文化辦事處新聞組長、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處新聞組長、馬英九時期府機要室主任、府公共事務室兼代主任、第三局長兼大禮官、駐希臘台北代表處大使銜代表、“外交部國際傳播司長”、駐台拉維夫台北經濟文化辦事處“大使”銜代表、陸委會、海基會要職等。



張國葆向中評社分析，以色列釋放2千多名巴勒斯坦囚犯與被拘留者，哈瑪斯則交出倖存人質，雙方都在談判中尋求出路。哈瑪斯已失去還手力量，需要保存實力；以色列戰事再拖，軍事成本與國內壓力都會升高，因此雙方都選擇停火。



他指出，埃及、卡達、土耳其等區域國家也在此次協議中扮演關鍵調停角色，促成了這場交換與停火。這些國家希望維持區域穩定，避免難民外溢與邊界安全惡化。