張國葆：台難學以色列　兩岸對話才是出路

台灣前駐以色列代表、國民黨大陸事務部副主任張國葆接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月16日電（記者 張穎齊）賴清德在雙十演說提出打造“台灣之盾”（T–Dome）防空系統，並承諾2030年前將防衛支出提高至GDP的5%（現約2.45%）。台灣前駐以色列代表、國民黨大陸事務部副主任張國葆接受中評社專訪指出，“台灣之盾”與以色列“鐵穹”系統難以相比，兩岸軍力與地緣環境完全不同，真正的出路仍是兩岸對話、和平交流。



“台灣之盾”的命名延伸自以色列的“鐵穹”（Iron Dome）與美國的“金穹”（Gold Dome），象徵台灣將建立一套全域、多層次的防空系統。



記者問，賴清德要打造台灣之盾，是否仿以色列的鐵穹系統？能這樣比擬嗎？



張國葆向分析，巴勒斯坦沒什麼武器，廢棄鐵桶塞火藥就發出去，就是拋物線。以色列鐵穹好幾個單位算得出來落點，知道人口稠密地方就發出飛彈上去，電腦完全指揮，起飛攔截或是放任爆炸。但與兩岸不同，巴勒斯坦是很弱的武器、飛得又慢，對以色列來說很容易打。



張國葆，美國維吉尼亞大學政府及外交所碩士，曾任“行政院新聞局國內新聞處長”、駐舊金山台北經濟文化辦事處新聞組長、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處新聞組長、馬英九時期府機要室主任、府公共事務室兼代主任、第三局長兼大禮官、駐希臘台北代表處大使銜代表、“外交部國際傳播司長”、駐台拉維夫台北經濟文化辦事處大使銜代表、陸委會、海基會要職等。



他說，伊朗跟胡塞組織有超高音速導彈，以色列就攔截不到，前陣子以伊對戰，要靠美國外太空薩德系統攔截，也不是百分百攔截。



張國葆指出，台灣狀況完全不同。台灣的防空飛彈系統以愛國者與天弓為主，但攔截率低，烏克蘭使用愛國者攔截俄羅斯飛彈的成功率僅約6%。要攔截非常困難，美國也不一定把最好的愛國者飛彈給台灣。