朱家軍喊話挺中間藍　走黨綱反共挺台路線

國民黨桃園市議員凌濤PO出與台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑、新竹縣長楊文科等5位藍軍縣市長及藍委林思銘的合照，喊出黨主席選舉投給中間藍。（照片：凌濤臉書） 中評社台北10月15日電／中國國民黨主席選舉18日將進行投票，國民黨主席朱立倫子弟兵，“國政基金會”副執行長、桃園市議員凌濤15日在臉書上PO出與台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑、新竹縣長楊文科的合照，呼籲黨員投給“中間藍”，走向台灣社會的福祉，走向社群彈性的政治角度，走向清新具戰鬥力的論述主張，堅定“中華民國”的立場，誰是中間藍，就投給誰。



凌濤表示，希望走對的路的國民黨能繼續走正確的方向，過去在朱立倫的堅持之下，能夠與社會民情接軌，中道穩健不走偏鋒，堅持“中華民國”立場，保護台灣利益，經濟民生為主，終於回到台灣認同度第一名的政黨，全黨共同努力，不能因此中斷，秉持兩岸去風險化、依據國民黨黨綱反共挺台的路線。



凌濤指出，朱立倫團隊這四年對於內造化、國際化、青年化、社群化有成，對主要的“直轄市”艱困選區縣市長候選人也已穩定佈建，按部就班，身經百戰，加上15個執政縣市、“立院”最大黨，現在的國民黨是最好的時刻。



對於被問會投給誰？凌濤建議投給“中間藍”，“因為我就是中間藍”，走向台灣社會的福祉，走向社群彈性的政治角度，走向清新具戰鬥力的論述主張，堅定“中華民國”的立場，誰是中間藍，就投給誰。願天佑國民黨，天佑台灣，“中華民國”順順利利。