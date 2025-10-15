黨魁選舉決戰　郝、鄭膠著在誤差範圍內

國民黨主席選舉競爭激烈，各家民調呈現郝龍斌（台上左二）、鄭麗文（台上左三）兩強相爭的局面。（中評社 資料照） 中評社台北10月15日電／中國國民黨主席選舉將於10月18日投票，6位候選人競爭激烈，各家民調呈現郝龍斌、鄭麗文兩強相爭的局面。根據鄭麗文陣營內部選情評估，支持度和看好度與郝龍斌約有8和7個百分點的領先差距。此外，多數黨員認為鄭麗文最有能力“鬥贏民進黨”。至於郝龍斌在“能夠整合黨內派系”方面認同度最高，而在幾個地方派系介入明顯的地區，兩人則是呈現膠著，都在誤差範圍內。



根據《中時新聞網》報導，鄭麗文陣營在上周針對黨員做了一份全面性的民調，除了性別、黃復興與非黃復興及戶籍所在地區正進行分析。問卷題目除了支持度與看好度，還包括誰最有能力整合黨內派系勢力、誰最有能力重整國民黨再出發、誰最有能力促成藍白合、最有能力鬥贏民進黨以及誰最不適任黨主席。



據了解，根據鄭營內部民調結果顯示，鄭麗文在整合派系方面輸給郝龍斌，其他項目都獨佔鰲頭。在各區域調查則是雲嘉南和宜花東離島，鄭、郝兩人纏鬥最激烈，呈現五五波的局面。這也顯示，表態挺郝的雲林張家班和花蓮傅崐萁家族，在地方黨員票確實有一定影響力。



此外，在黃復興黨員的部分，一般認為郝龍斌因為父親、前“行政院長”郝柏村的因素，在軍系選票佔盡優勢。但調查結果卻未必如此，反倒是呈現鄭麗文領先，這也讓挺鄭人士感到意外，也凸顯黃復興黨員的自主意識。藍營相關人士分析，鄭麗文在能否鬥贏民進黨的能力得到最多的認同，顯見過去10年國民黨員心裡很苦悶，期待一個不一樣的黨主席。



選戰最後關頭，桃園市議會邱奕勝率黨籍議員挺鄭。而隔天黨內超人氣政治明星、台北市長蔣萬安則是表態挺郝，強調國民黨需要“世代團結”。而郝龍斌是能夠帶領國民黨“穩定團結、持續前進”。挺鄭人士認為蔣的表態當然難免有影響，但效果未知。