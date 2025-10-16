台伴手禮產業　張慶鐘：業績掉一到兩成

台南市文化觀光伴手禮產業發展協會理事長張慶鐘。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月16日電（記者 蔣繼平）台南美食文化節巡迴展售會在高雄開展，開賣台南在地特色物產、美食、伴手禮。針對今年景氣，台南市文化觀光伴手禮產業發展協會理事長張慶鐘向中評社表示，對比去年全台巡迴設攤，今年業績掉了1到2成，與關稅戰間接影響有關，感受消費較保守；由於島內觀光也不佳，民間還是希望兩岸開放來往，大家做生意都有飯吃。



“百味台南 好禮相伴”台南美食文化節巡迴展售會15日在高雄市漢神巨蛋購物廣場8樓開展，共25家台南在地特色物產、美食、伴手禮設攤，包括“玉井之門”、“章成麥芽餅”、“慶家黃金泡菜”、“二師兄滷味”、“品香肉粽”及“合口味肉品”等在地業者共同參與，展期到20日。



出席開展記者會的張慶鐘表示，巡迴展售會是4年前開始的推廣行銷商圈計劃案，都是在百貨公司，一路從北到南，輪流在不同的百貨公司裡面設攤，推廣台南商品的特色。不過今年就有感覺到消費力沒有那麼強，因為關稅戰關係，整個景氣下來而間接影響，大家都比較保守，業績沒有像去年度那麼強。差不多掉了一到兩成。



有關台南在地商圈景氣如何，張慶鐘表示，台南因為是美食最強的地方，雖然天氣很熱，但是人潮還是很多，只是說稍微平平，沒有像之前業績一直往上衝的感覺。暑假的話，因為七月風災影響遊客前往意願，溪北地區生意降比較多，北門、七股就真的很差，很辛苦。市區旅宿業則有不降反升的趨勢。



因島內旅遊不景氣、陸客也無法來台，觀光產業對未來的展望如何？張慶鐘表示，民間還是希望有機會開放陸客，兩岸都開放來往的話，做生意的大家都會有飯吃，但因為“國安”問題都沒辦法，現在看起來機會很渺茫，這也是沒辦法的事。



張慶鐘說，陸客消費力是真的很強，像是看到商圈有賣鳳梨酥、文旦、芒果、小吃等等，或是椪餅，陸客看到什麼都要買一點。像是台南虱目魚最多，虱目魚香腸也是在地特色，看不一樣就會買。



至於陸客沒來的影響，張慶鐘指出，專門做陸客生意的伴手禮店衝擊最大，其他店家則走向精緻化來發展。不過，這幾年台南市政府一直在推廣美食，市長黃偉哲也一直跑日本、韓國、東南亞去推銷，所以也感受到很多海外人潮進來台南這邊。