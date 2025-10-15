斬賴狗頭案　館長：青鳥在街頭鬧哪個有辦？

“館長”陳之漢。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月15日電（記者 鄭羿菲）“館長”陳之漢日前在直播批抨時政，一度脫口表示“把賴清德狗頭斬下來”，遭到法辦。館長15日下午2點先後到刑事局、新北市地檢署應訊，在刑事局前接受媒體採訪表示，這幾天外界造謠說他涉犯“國安法”，一般恐嚇案件都是到派出所、分局，卻硬要他來刑事局，“刑事警察局好大，我好怕”。



陳之漢被檢方以涉及煽動暴力與恐嚇“總統”安全，列為“他”字案偵辦。新北地檢署下午訊後認為館長涉嫌刑法153條第1款煽惑他人犯罪、第305條恐嚇危害安全罪，諭知新台幣15萬元元金額交保。



陳之漢今日應訊，大批記者採訪，也有許多支持者前去相挺。



陳之漢質疑，有人幫黃國昌辦喪禮、拿蔣萬安死亡照，還說要砍江啟臣，辦了哪一個呢？青鳥在街頭鬧的哪一個辦的，沒有半個人辦。他是跟網友對講，網友一直在直播3天了，說什麼武統台灣、斬首行動，一直洗了他3天了，他真的受不了，才回過去的，所有的直播都在。



他在刑事局前受訪指出，那個直播不是恐嚇賴清德，不是“行政院長”還有這麼多的民進黨“立委”講的這樣，結果利用媒體，綠營“立委”，甚至連賴清德、“行政院長”都沒事幹，出來洗風向，嗆“賴清德，你不要當‘總統’，你去當網軍”。



對於他下午接連被刑事局與新北市地檢署傳訊，陳之漢說，“有看過這種方案效率嗎？”，哪一個恐嚇罪是這樣辦的，只有民進黨是這樣辦的，他坦蕩蕩，自己有本事叫解放軍來打台灣嗎？他只是跟網友在講，這叫恐嚇嗎？而且不只是大陸的網友，經查證也有很多網軍，假裝簡體字設一個圈讓他跳下去。



“館長”陳之漢說，如果他今天遭到羈押就破紀錄了，現在民進黨執政非常害怕兩岸交流，因為他去大陸交流之後，是台灣最大的網紅，全台灣人都知道原來中國不是那麼落伍的，“所以民進黨就趕快弄我啊”。