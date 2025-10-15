館長交保：有感受到民進黨給檢察官的壓力

支持者拿著“館長加油！謝謝你幫大家說出心聲”的看板聲援“館長”陳之漢。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月15日電（記者 鄭羿菲）“館長”陳之漢日前在直播批抨時政，一度脫口表示“把賴清德狗頭斬下來”，遭到法辦。15日下午前往新北地檢署複訊，檢察官訊後以涉嫌煽惑他人犯罪、恐嚇危害安全罪，諭知新台幣15萬元交保。“館長”陳之漢步出新北檢表示，有感受到民進黨給檢察官的壓力。



陳之漢日前在網路直播時突喊“把賴清德狗頭斬下來”，刑事局認為涉及違反刑法第153條煽惑他人犯罪及第305條恐嚇危害安全罪等，蒐集相關事證，報請新北地檢署指揮，檢方分案展開偵辦。



陳之漢今天下午2時前往刑事局製作筆錄後，約4時30分左右搭乘座車抵達新北地檢署複訊。檢察官訊後認陳之漢涉嫌刑法153條第1款煽惑他人犯罪、第305條恐嚇危害安全罪，諭知交保新台幣15萬元。



陳之漢走出新北地檢署後接受媒體訪問表示，因為剛剛開完庭當然偵查不公開了，檢察官就問他說交保可以嗎？他是有感受到檢察官人非常好，也有感受到民進黨給檢察官的壓力，他心裡是一個os一個偉大的問號。



陳之漢說，整個直播在那邊講兩句話，然後他就要交保，後來想一想也是，你看綠媒下標題會有多清爽，對不對？交保就好像他有罪，對不對？剛剛交保金額15萬，然後剛剛被關了一下，



“館長”陳之漢表示，因為交保必須關，然後他們就會覺得說晚上你們新聞這樣回去就好做了，館長交保15萬，然後他有特別交代，因為他要去中國大陸繼續做直播，繼續做這些生意，然後這個也不影響，因為也沒有限制出境，就只有交保15萬這樣子，所以剛剛稍微關了一下下。



“館長”陳之漢說，他覺得如果發生在民進黨，絕對搞不好警察局做完筆錄就沒事了。我們今天跑了這個流程，的確他有感覺到警察的壓力，他也有感覺到了檢察官他本身的壓力，民進黨真的很厲害，這種事情要操作到交保。