中評關注：國民黨主席選舉兩大後遺症將爆發

國民黨主席選舉將於18日進行投票。（中評社資料照） 中評社台北10月16日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席選舉18日投票，選情激烈，競爭者殺到難分難解，黨內支持者各自站邊，連藍營名嘴也參戰，分裂程度前所未見，這將使得選舉最終不論誰勝出，都將留下兩大後遺症，一是介選效應遭綠營打蛇隨棍上，藍後續可能面臨更大的查辦風暴；第二則是內部互信的崩解。這些問題若處理不當，恐讓國民黨陷入長期的內耗與路線混亂。



第一個後遺症是所謂的介選效應延燒。力挺候選人郝龍斌的前中廣董事長趙少康，日前宣稱大陸有網軍介入此次選舉，背後意涵正是要將主要競爭者、候選人鄭麗文貼上可能是大陸指定主席人選的標籤。



但這樣的指控話音未落，“國安局長”蔡明彥15日就接力表示，已在YouTube發現23個帳號、200多部影片，TikTok上更有上千支影片“討論國民黨主席選舉”，並稱法律工具不足，“行政院”正研議修法。表面上是“國安”單位展現警覺，實則卻順勢把國民黨主席選舉議題上升為“國安”事件。



這一來，綠營樂得推波助瀾，賴清德昨日更在中常會上呼籲藍營支持“國安”十法修法加強管控。“國安”單位、綠營側翼與媒體接力炒作，等於替國民黨新任主席戴上“大陸介選”的帽子。未來無論誰當選，恐都將在政府調查與輿論壓力下舉步維艱，真正成了綠營口中的“國安威脅”。



第二個後遺症則是黨內互信瀕臨崩解。近來在藍營內瘋傳，指國民黨中央此次有屬意的候選人，18日的開票過程將不公開，雖然後來證實為誤傳，但黨中央可能灌票、作票給特定候選人的流言已在基層傳開，已有許多鄭麗文支持者為此憤慨，倘若最終結果與鄭麗文在各項民調都領先的趨勢不符，開票當晚出現激烈抗議甚至衝突的可能性並不低。



當黨中央公信力動搖、基層信任瓦解，再要談2026縣市長選舉或2028大選，恐怕都是徒勞無功。從歷史經驗看，國民黨只要分裂，就極難再回到原點，而諷刺的是，這一切看在綠營眼中更是樂不可支，因為他們什麼也沒做，藍營自己就殺成了一片。

