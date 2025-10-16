狗仔事件　曲兆祥析若這狀況黃國昌立於不敗

台灣民眾黨智庫、台灣新故鄉智庫協會理事曲兆祥。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月16日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席黃國昌涉狗仔跟拍事件，綠營猛攻，對民眾黨有何影響？台灣民眾黨智庫、台灣新故鄉智庫協會理事曲兆祥接受中評社訪問表示，目前包括媒體、名嘴都並未拿出黃以此謀私的證據，因此中間選民不感興趣，也未重傷黃的揭弊形象，基本上黃可說立於不敗之地，對第二線的民眾黨來說，影響更少。



曲兆祥曾任台灣師範大學政治學研究所所長、中國文化大學政治學系副教授，1996年擔任新黨第三屆“國民大會代表”等，2001年加入親民黨。現為台灣民眾黨智庫台灣新故鄉智庫協會理事，中國文化大學國家發展研究所兼任教授。



曲兆祥接受中評社訪問表示，狗仔事件牽扯的是黃國昌個人，比較沒有直接牽扯到民眾黨，民眾黨等於是在此事件中的第二線，尤其台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會從事的調查案件，並非黃擔任民眾黨主席後才做的，因此對黃國昌的影響，與對民眾黨的影響，之間會有點區隔。



曲兆祥說，黃國昌應對狗仔事件的策略相當不錯，也就是“講實話”，並不像有些政治人物立刻神隱或詭辯，當然黃在一開始有讓子彈飛一會，但在黃正式面對此議題後，並沒有說謊，也沒有硬拗，未來若沒有事證能證明黃國昌以此謀私、拿調查的東西勒索別人，或換取直接的政治利益，那基本上黃國昌可以說立於不敗之地。



綠營為何此時打狗仔事件，且連續打了近一個月？曲兆祥指出，因為民眾黨對民進黨的威脅太大了，民眾黨是一個“未來政黨”，而藍綠不是已經夕陽餘暉，就是下午4點半了，因此民進黨一定是優先對付民眾黨，若能在2026封殺掉民眾黨，對民進黨的未來選舉策略是最理想的。

