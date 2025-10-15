北車大廳公然性侵案　被害者是香港女遊客

人潮眾多的台北車站大廳，9日下午4點多發生令人震驚的性侵事件，被害者是一名香港女遊客，往來民眾居然無人制止，最後是一名馬來西亞學生拍下畫面，並報警抓人。(照:中評社) 中評社台北10月15日電／10月9日台灣雙十連假前夕下午4點多，竊盜通緝犯邱勝明在台北車站大廳東一門牆壁旁，性侵一名喝醉的香港籍女遊客，整個過程還被民眾拍下，人來人往卻無人制止；拍下整個過程的馬來西亞籍學生表示相當離譜，所以才請同行的台灣友人幫忙報警處理。



人潮眾多的台北車站大廳，9日下午發生令人震驚的性侵事件。竊盜通緝犯邱勝明，涉嫌於台北車站內強行拉扯一名來自香港的酒醉女遊客，將她拖至牆邊進行性侵，整個過程持續約十分鐘。案件爆發後，邱勝明遭到逮捕，並依涉嫌乘機性交等罪名移送法辦，同時也被直送監獄，以執行其先前的刑期。今晚才曝光。力受害女子是短期來台灣觀光的香港旅客，檢察官已迅速完成她的筆錄，這些筆錄將成為此案的關鍵證據。



《中時新聞網》報導，現年44歲的邱勝明過去就有多項竊盜前科。在2024年間，他於桃園市發現一輛未拔鑰匙的小貨車，便心生歹念將其開走。他將車輛行駛至新北市，又趁機偷走一輛停在路邊的微型電動二輪車，甚至將這輛電動車放進小貨車的後車斗。邱勝明因這兩起竊盜案均被判刑確定，應合併執行六個月的有期徒刑，並可以易科罰金。



邱勝明因未繳納罰金，遭到桃園地方檢察署的通緝。他疑似長期在台北車站附近假裝成街友。9日下午，他和一群街友飲酒作樂時，發現一名香港女遊客因不勝酒力而倒臥在地，呈現深度醉酒的狀態。邱勝明涉嫌將這名女遊客拖到牆邊，並對其實施乘機性交等不法行為。



當時一名就讀於馬來西亞的大學生，恰巧從台北車站的二樓目擊了整個過程，並錄影蒐證。他請同行的台灣友人撥打110報警，同時也前往台北車站一樓的鐵路警察局台北分駐所報案。鐵路警察接獲報案後立即趕往現場，但邱勝明早已逃逸無蹤。警方隨後調閱監視器畫面，才將邱勝明逮捕歸案，並查出他的通緝犯身分，依法將他移送至台北地方檢察署。



經過台北地檢署檢察官的訊問後，邱勝明隨即被解送至桃園地檢署，以執行其先前的竊盜案件刑期。這起涉嫌妨害性自主的案件，則由台北地檢署的婦幼專組檢察官負責指揮偵辦。由於受害女子為香港籍遊客，屬於短期來台觀光，並未在台灣長期定居，檢察官在第一時間已完成被害女子的筆錄，並給予她充分陳述意見的機會，這些筆錄將作為未來訴訟的關鍵證據。