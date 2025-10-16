質詢光電板遭賴削　名醫：南部會變天

精神科醫師沈政男說，綠委陳亭妃質詢烏山頭水庫光電板遭賴清德點名，台南會變天不是沒有道理。（照片：沈政男臉書） 中評社台北10月16日電／台南烏山頭水庫光電板近日捲入“用藥水清洗”爭議。據轉述，身兼民進黨主席的賴清德，對於民進黨籍“立委”陳亭妃日前在“立法院”針對相關議題質詢，在民進黨中常會當場要求陳亭妃說明，並強調，身為執政團隊的一員，就要積極澄清謠言，不讓錯誤資訊擴散。對此，精神科醫師沈政男15日在臉書發文表示，陳亭妃意識到民意對光電板清洗有所疑慮，而提出緩解的方法，這對綠營下屆台南市長選情有利，對賴清德的滿意度也會有幫助，但竟被削了。所以大家會覺得，下一屆台南會變天，不是沒有道理。



沈政男表示，根據媒體報導，針對烏山頭水庫遭質疑用清潔劑清洗光電板一事，“農業部長”陳駿季表示，水庫水質檢測“陰離子界面活性劑”濃度若為0.03mg/L，估算大約要用到12公噸清潔劑，意謂極不可能。沈政男不禁指出，邏輯是這樣嗎？如果人家反譏：清潔劑是12公斤，其他都是你所謂的天然藻類生成呢？



沈政男指出，陳亭妃竟然在中常會被賴清德削了一頓，說是“民代同志要一起澄清清潔劑造謠！”陳亭妃覺得很冤枉。沈政男點出，試問要怎麼澄清？事實上，陳亭妃先前引發綠營反彈的貼文有講，就是要公布水庫清潔劑檢測結果，但綠營就當成這是附和藍白的說法。當然，陳亭妃也沒搞懂要怎麼公布才能澄清，只是從賴清德、“農業部長”，一直到民進黨的網紅、名嘴，從上到下也沒人講清楚啊！就只會在那邊亂扯亂罵。



沈政男表示，答案就是他先前所說，官方應該把烏山頭水庫在2022年光電板啟用前後的陰離子界面活性劑檢測數值公布出來，如果啟用前就有0.03mg/L，那就不是光電板的問題，這不是很簡單的道理嗎？問題是，你們有那樣的數據嗎？烏山頭水庫網頁根本找不到，就衹有光電板啟用以後的檢測數據。或者你們也可以公布其他沒有施作光電板的水庫，它們的陰離子界面活性劑檢測數值，但你們就拿不出來啊！



沈政男認為，看了陳亭妃的遭遇，就很清楚，賴清德的意志有在主導。事實上，陳亭妃意識到民意對光電板清洗有所疑慮，而提出緩解的方法，這對綠營下屆台南市長選情有利，對賴清德的滿意度也會有幫助，但竟然被削了。大家會覺得，下一屆台南市會變天，不是沒有道理，那些在陳亭妃臉書亂罵亂扯的綠營支持者，就儘量寫吧。