北車性侵案權責迴力鏢　綠想打蔣卻打爆自己

前台北市政府副發言人郭音蘭說，民進黨想藉台北車站性侵案打台北市長蔣萬安，結果打爆自己人。（照片：郭音蘭臉書） 中評社台北10月16日電／台北車站性侵案件引發譁然，前台北市政府副發言人郭音蘭15日在臉書發文指出，民進黨刻意操作、試圖將矛頭指向台北市政府與市長蔣萬安，事實上，台北車站由“交通部”主管，車站治安則屬“內政部”鐵路警察局管轄，案件從頭到尾皆不在市府權責範圍內，民進黨此舉“完全搞錯方向，最終打到自己人”。



郭音蘭指出，台北車站為“中央”單位轄管場域，相關治安與管理權責均屬“交通部”及“內政部”。她質疑，事件發生已近1周，“交通部長”陳世凱、“內政部長”劉世芳皆未出面說明，反而任由綠營輿論操作、轉移焦點，“如今反被自家議員點名，成為政治迴力鏢，堪稱荒謬”。



郭音蘭表示，更令人不解的是，部分民進黨民代在事發後接連失言。犯案者為通緝犯，但多位民進黨議員卻持續以“街友”稱之，刻意模糊焦點。



郭音蘭舉例指出，民進黨籍台北市議員林延鳳批評社會局索取街友資料需時3天，“但她應該向‘警政署′索取通緝犯資料，而非要求市府提供街友名冊”。



至於民進黨籍台北市議員簡舒培指稱“通緝犯混入街友”顯示社會局管理“徒具形式”，郭音蘭反駁，“難道要議員親自到街友群中一一辨認，誰是街友、誰是通緝犯？”



郭音蘭表示，簡舒培唯一說對的一句話是“北車安全管理機制應立即檢討改善”，但這項責任明確屬於中央。她強調，“陳世凱、劉世芳該正面回應，這不只是地方議員點名，更是社會輿論關切的焦點。”



郭音蘭最後指出，性暴力事件不應被任何政黨利用為政治素材，但“中央部會”的治理責任無法迴避，她呼籲，“交通部”與“內政部”應立即檢討車站管理與治安機制，給社會清楚交代。