林岱樺親妹遭起訴　柯志恩：怎麼這麼巧？

藍委柯志恩。（中評社 資料照） 中評社台北10月16日電／有意爭取2026民進黨高雄市長初選提名的“立委”林岱樺，先前涉入貪污風暴遭起訴，檢方15日又查出其胞妹也涉嫌充當人頭助理，追加起訴1人。而林岱樺15日出席民進黨廉政會前受訪表示，將全力配合廉政會及未來一切司法程序。中國國民黨籍“立委”柯志恩15日在政論節目分析，這麼長的一段時間，就這麼剛好要開廉政委員會時，突然冒出林岱樺的妹妹又要遭起訴，不曉得這到底就只是一個巧合，還是背後有什麼因素？



柯志恩15日在政論節目《少康戰情室》說，林岱樺目前在基層還是非常認真，看板也開始變成她是“護國市長”，也辦非常多活動，感覺起來是滿血回歸，可是感到非常巧合的部分是，最近涉詐助理費的綠委林宜瑾還有其他案件，民進黨廉政委員會才要再一次開會，特別是對林這件事情，結果15日又發生林的妹妹做加重起訴。



柯志恩質疑，這麼長的一段時間，就剛好說要開廉政委員會時，突然冒出林岱樺的妹妹又要遭起訴，這個時間點永遠都是讓大家覺得，怎麼會這麼樣子的巧合？不曉得這到底就只是一個巧合，還是背後有什麼因素？



柯志恩推測，以林岱樺的組織、目前堅定的決心，如果沒辦法給她合理交代，勢必一定會參加初選，除非讓她很心服口服知道民調不是最高，如果任何時候她的民調最高，又突然來一個類似像這麼巧合的時間，告知起訴案的變動，“我想她不會被說服。”