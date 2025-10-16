美中貿易戰武器盡出　翁履中揭特朗普盲點

美國山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中。（中評社 資料照） 中評社台北10月16日電／大陸近日擴大限制稀土出口，中美貿易戰緊張局勢再度升溫。對此，美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中16日在臉書發文點出貿易戰的關鍵，就是誰能夠整合資源、爭取盟友，打造長期戰略優勢。翁履中說，特朗普政府有個盲點，就是過度相信“美國自己就能搞定一切”。但事實是，國際政治講的是實力的組合，而不是獨行俠的勇氣，若忽略盟友的戰略價值，美國對北京施加的壓力，終將變成紙老虎。



美國總統特朗普14日宣稱中美兩國已經“身陷貿易戰”，強調美國對大陸商品徵收100%關稅是“維持尊嚴的必要手段”。翁履中引述多家外媒資料指出，北京採取推出新的稀土出口管制規定的方式，等於為全球供應鏈設下“中國門檻”，這是北京首次以制度方式將自身的產業主導權，轉化為國際經濟槓桿。



翁履中說，美方的反應則是擴大政府對戰略產業的干預，將入股或增持多家涉及晶片、稀土與國防供應鏈的企業，藉此減少對大陸的依賴。不過該做法，與特朗普一貫倡導的“自由市場”精神幾乎背道而馳，卻反映出美國面對大陸經濟戰略時的焦慮與現實，特朗普政府正在用“北京式產業政策”來對抗北京。



至於美中貿易戰的關鍵，翁履中認為，這不再只是關稅數字的高低或誰先出招，“而是誰能夠整合資源、爭取盟友，打造長期戰略優勢”。



翁履中指出，特朗普政府一直有個盲點，就是過度相信“美國自己就能搞定一切”，但事實是，國際政治講的是實力的組合，不是獨行俠的勇氣。