天價水、惹議椅　台軍方自砍4.4億預算

台“國防部長”顧立雄。（中評社 資料照） 中評社台北10月16日電／“立法院”15日舉行朝野協商，討論《因應國際情勢強化經濟社會及民生“國安”韌性特別預算》。由於“國防部”日前被抓包打算買新台幣百元高價水、萬元會議椅，飽受輿論壓力。昨日審查時“國防部長”顧立雄態度放軟，飲用水相關預算自砍4億，座椅預算刪除4770萬。另外，資通電軍相關預算更自砍20億。



根據《中時新聞網》報導，5700億元的《因應國際情勢強化經濟社會及民生“國安”韌性特別預算》，“國防部”就占1132億。中國國民黨籍“立委”馬文君日前抓包，“國防部”聯合作戰中心要買每張5萬元的長官座椅，兵棋室設備更新預算3045萬元，會議桌椅250萬元等。另編近8億元購置特規、長效期的500cc瓶裝水，每瓶價格約120元。



據瞭解，天價座椅、飲用水引發輿論壓力，連民進黨“立委”也無法護航，因此要求“國防部”“好好處理”。昨日審查過程中，綠委都未發言。



昨朝野協商討論預算保留提案、黨團二輪提案，174案中“國防部”占123案，大部分維持原預算。不過引發爭議的聯合作戰中心整修案預算，“國防部”與馬文君、台灣民眾黨團達成協議，自砍4770萬5000元。戰備飲用水部分，顧立雄則說，希望可刪除4億，僅留下3億元，最終朝野皆同意刪除4億。



其他項目部分，資通電軍設備提升案原編列563億，藍委馬文君原提案全數刪除。最終“國防部”同意刪除20億，雙方達成共識。而國軍醫院戰備暨戰略藥品衛材存儲空間整修工程案，馬文君強調考量戰時電力限制，相關儲存設施是否能達成預期目標仍待討論，討論後“國防部”同意刪減3億2202萬。



昨日原訂還要討論2026年“中央政府”總預算是否復議及財劃法修法，但因時間不足，國民黨籍“立法院長”韓國瑜裁示另訂期協商。