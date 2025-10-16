重民生或“國防”？藍委批台灣之盾排擠民生

藍委林德福。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月16日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立委”林德福今日在“立法院”財政委員會質詢台“財政部長”莊翠雲時指出，政府推動“台灣之盾”防務建設計劃編列龐大預算，恐排擠民生經費，與先前批評“普發現金”破壞財政紀律的說法相互矛盾。他批評行政團隊對財政紀律採雙重標準，強調民生經濟才是“國家”穩定的基礎。莊翠雲則回應，防務安全與經濟發展相輔相成，政府將在維持財政健全的同時兼顧民生與安全。



“立法院”財政委員會16日邀請“財政部長”莊翠雲率所屬機關首長暨公營事業董事長、總經理（含各轉投資事業機構公股代表之董、監事）列席業務報告並備質詢。



林德福質詢時指出，政府推動“台灣之盾”防務建設計劃，編列龐大“國防”預算，恐造成民生支出被排擠。他引用“主計總處主計長”陳淑姿日前提到“資源分配有優先順序”的說法，質疑在目前經濟壓力與社會支出需求增加的情況下，政府卻仍選擇將大量資源投入軍事領域，顯示政策優先順序出現偏差。林德福表示，防務固然重要，但人民更關心生活安定與經濟發展，“沒有安居樂業的基礎，再強的‘國防′也只是空談”。



林德福同時提到，政府在“普發現金”政策上的態度轉變令人難以理解。他指出，過去在野黨主張普發現金時，執政黨以“破壞財政紀律”為由反對，如今卻能編列更大規模的防務預算，顯示政策立場前後不一。他批評道，“只要在野黨提案就沒錢，執政黨提案就有錢”，這種雙重標準顯示政府的財政決策已被政治考量主導，而非依據專業評估。



對此，莊翠雲回應，“財政部”的職責在於籌措財源，資源配置則依預算程序辦理，強調“防務安全是經濟發展的前提”，民生與安全並非對立，而是相互支撐。她指出，普發現金政策已依法入法，並透過特別預算執行，發放程序將在確保安全與合規的前提下進行。同時，政府仍會持續照顧中低收入與弱勢族群，維持社會安全網運作。



林德福對此回應，強調政府的說明僅流於程序層面，未能正面回應資源配置的矛盾。他認為，財政資源有限，應優先投入改善民生與促進經濟的項目，而非將龐大資金用於象徵性的軍事建設。他指出，真正的“國家安全”應建立在人民生活穩定與社會繁榮的基礎之上，呼籲政府審慎評估財政支出方向，讓財政紀律回歸民生本質。