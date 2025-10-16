林德福批台美談判讓利過多　不要凡事聽美國

藍委林德福。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月16日電(記者 俞敦平)中國國民黨籍“立委”林德福今日在“立法院”財政委員會質詢台“財政部長”莊翠雲時指出，台美關稅與租稅協定談判多年無進展，政府年年宣稱“積極努力”，卻毫無具體成果。他批評台灣在談判中處於弱勢，對美“人家講一，我們做三”，導致傳統產業受關稅衝擊嚴重，失業問題惡化。莊翠雲回應，談判仍持續進行，政府將以維護台灣利益為前提，爭取對等稅率與產業優惠。



“立法院”財政委員會16日邀請“財政部長”莊翠雲率所屬機關首長暨公營事業董事長、總經理（含各轉投資事業機構公股代表之董、監事）列席業務報告並備質詢。



林德福質詢時指出，政府近年積極推動所謂“台灣模式”的經貿合作，但實際成果有限，台灣產品仍被課以高達20%的關稅，且還被叠加附加稅，而日本與韓國僅有15%，待遇明顯不公。他批評，行政團隊宣稱與美方“多輪磋商、成果豐碩”，但現實卻是談了幾個月，關稅不減反增。



林德福回顧，自4月起台美雙方進行多輪談判，至今已有五次會議，卻看不到具體成效。他表示，台灣在對美談判中始終處於弱勢，許多政策決策“被動且讓利過多”，甚至為配合美方要求，犧牲台灣產業利益。“人家講一，我們做三，這是該有的態度嗎？”他語氣嚴厲地質疑。林德福表示，傳統產業如水五金、自行車、工具機等，受到美方關稅政策打擊最深，許多中小企業難以生存，政府不能僅以補助或短期政策敷衍過去。



對此，莊翠雲表示，台美關稅談判仍在持續進行，由“行政院副院長”率領的團隊與美方代表進行協商，談判目標是維護台灣利益、產業發展動能與糧食安全。她強調，政府會爭取更有利的對等關稅稅率，避免叠加課稅，同時爭取在美國232條款下獲得優惠待遇。莊翠雲也指出，政府正推動相關補助與轉型措施，協助受衝擊的產業升級轉型，並非單純發放補助。