賴批陳亭妃　吳思瑤：要求發言謹慎、沒動怒

綠委吳思瑤接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月16日電（記者 鄭羿菲）外傳賴清德昨於民進黨中常會勃然大怒，點名有意爭取台南市長選舉提名的民進黨籍“立委”陳亭妃質詢烏山頭水庫光電板一事，盼陳澄清謠言。民進黨籍“立委”吳思瑤16日表示，賴並未動怒，只是提醒黨內同志在初選過程中，發言盡量謹慎，及面對水庫光電板等認知作戰時，要齊力闢謠，不要造成社會更大誤解。



2026地方選舉逐漸加溫，民進黨內台南市、高雄市2市首長的黨內初選殺到刀刀見骨，陳亭妃與賴子弟兵、綠委林俊憲更是持續交鋒，賴清德昨在民進黨中常會點名陳亭妃，質詢烏山頭水庫光電板一事，盼陳澄清謠言，並再指出陳受訪談到“與對手差距17%，若初選結果出現變數，民進黨就必須處理”，賴希望陳不要把自己打成受害者，這對民進黨不公平。



吳思瑤表示，沒有賴清德勃然大怒這件事，都是依照議程討論主題、做好會議主席的工作。賴只是希望大家在黨內初選時，黨內可以競爭，但對外要團結，不希望大家去傳遞可能破壞團結，或破壞初選公平性、民主競爭原則的這些發言。



吳思瑤說，賴清德是提醒黨內同志清楚民主精神，才會點名部分從政人士或參選人，在初選過程中，發言盡量謹慎，不要只為了自己選舉上的考量，影響黨的初選辦理形象，讓外界可以有見縫插針的動作。



吳思瑤指出，最近水庫上的光電板清洗議題，已大量被一條龍的認知作戰，有人在網路上拿著國外的影片來張冠李戴、移花接木，說台灣的水庫用清潔劑清洗光電板，會污染水源，這就是造謠、抹黑、認知作戰。因此，賴清德就提醒陳亭妃，在前幾天的質詢中有些說法，並未協同黨、黨團與行政部門的澄清闢謠，是不是被操作了。



吳思瑤強調，賴清德也是在提醒黨內所有從政同志，面對認知作戰時，大家要齊力闢謠，而不是透過發言質詢片段，造成社會更大誤解。這是昨天民進黨中常會的2段談話，她要澄清賴清德並未動怒。