青鳥自豪高雄演唱會辦不完　北漂狠打臉

有位北漂高雄人抱怨，高雄人口嚴重外移，商店關閉，很多區域的招租沒人，空屋空房。（政客爽粉專） 中評社台北10月16日電／韓國女子天團BLACK PINK將於18、19日再度登上高雄世運主場館舉行演唱會。民進黨“立委”林岱樺、黃捷等紛紛刷起“六大地標×粉紅應援”的宣傳組圖。但近日台北公館天橋竟被目擊被人掛起“選對人演唱會辦不完，選錯人廢圓環塞不完”的標語，連高雄人都看不下去，語重心長直呼“超智障”。



高雄市政府近年為發展“演唱會經濟”，祭出世運主場館（高雄體育場）免場租優惠，但“審計部”8月間發現2023年至2024年該場地共辦了18場演唱會，市府僅收取新台幣975萬租金及權利金，換算平均一場僅收54萬，營運收支嚴重失衡，應考量使用者付費公平原則，要求市府檢討改善。



BLACK PINK將在高雄開演唱會，高雄六大地標發起“粉紅應援”，愛河、大港橋、高雄港旅運中心、高雄流行音樂中心、高雄火車站、美麗島捷運站都配合亮起粉紅色燈光。從民進黨籍高雄市長陳其邁曬出宣傳組圖以降，林岱樺、黃捷等高雄的綠委都轉發相關組圖，網友直呼“最愛大港橋”。



不滿綠營人士也有動作，有人在台北公館天橋掛起布條，寫著“選對人演唱會辦不完，選錯人廢圓環塞不完”。網路青鳥更四出高調張揚發文，“你看我們這裡都有演唱會，你們都沒有，有夠落後”，類似言論到處點火，引人側目。



粉專“政客爽”刊出一位北漂高雄人發文，內文說， “抱歉身為北漂高雄人，讓我抱怨一下”。到處都是高雄引戰全台的帳號，他最看不起的，就是網路上一堆捧高雄的網軍。每天都狂喊“我們高雄人”，地圖砲打全台灣。他指出，高雄人口外移嚴重都輸給了台中市，還要持續製造跟其他縣市的對立？韓國男歌手GD在台北辦演唱會時，不曾看台北友人戰其他縣市說台北怎樣怎樣好。真的不能明白，到底搞不搞得清楚某群人被討厭的原因啊？



這位北漂高雄人提到，高雄有慢慢變好，但看了它30幾年的成長與改變，知道很多根本沒變甚至有些還倒退，不能說有個高雄流行音樂中心就是全高雄好。你看鳳山車站的招商，新堀江的沒落，布魯樂谷的關閉，大統和平店的關閉，站前光南的關閉，很多區域的招租沒人，空屋空房。只換來高流一區跟部分百貨商圈繁榮，或我們有XX演唱會？但其實北部幾乎每週有，人家根本不會跟別人對戰“衹有我們有，你們沒有”，引戰超智障！