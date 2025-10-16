賴士葆批“賴政府”對台美租稅態度　鼻子變長

藍委賴士葆。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月16日電(記者 俞敦平)中國國民黨籍“立委”賴士葆今日在“立法院”財政委員會質詢台“財政部長”莊翠雲時，質疑台美租稅協定多年毫無進展，政府每年都以“持續努力”回應卻未見實質成果。他指出，相關法案今年初已通過美國眾議院，但在參議院卡關至今，批評行政團隊在對美談判上效率低落，“每年都說努力、每年都沒結果”。莊翠雲回應，法案仍在參院排審中，政府將持續與美方溝通，盼早日完成。



“立法院”財政委員會16日邀請台“財政部長”莊翠雲率所屬機關首長暨公營事業董事長、總經理（含各轉投資事業機構公股代表之董、監事）列席業務報告並備質詢。



賴士葆指出，《快速雙重稅收減免法案》自去年以來始終停滯不前，政府每年在質詢中都以“持續努力”作為回答，但多年來毫無實質成果。他批評，政府對外談判缺乏主動性與時間表，讓台灣產業與投資人對稅務合作的前景感到失望。



賴士葆指出，該法案在今年1月15日已經通過美國眾議院審議，但至今仍卡在參議院，始終未排入議程。他說，“每年都說努力、每年都沒結果，這樣的回答讓人聽不下去。”他語帶不滿地指出，行政部門在對美協商上顯得消極，重復的官式說辭已經失去公信力，並以諷刺語氣批評“大話說多了，鼻子都變長”。