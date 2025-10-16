賴士葆批“國安十法”擴權　現有法律已足夠

藍委賴士葆接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月16日電(記者 俞敦平)中國國民黨籍“立委”賴士葆今日在“立法院”受訪時表示，近期傳出大陸介入國民黨主席選舉的說法，賴清德昨在民進黨中執會上呼籲推動“國安十法”修法，以防範境外勢力干預。不過賴士葆認為，現行《國家安全法》和《反滲透法》已足以處理相關問題，若再修法只會擴張執政權限、限縮人民自由。他批評，執政黨動輒以“國安”之名進行政治操作，“這不是民主國家該有的作法”。



近期國民黨主席選舉進行得如火如荼，中廣董事長趙少康日前表示，有大陸介選情況，並呼籲“國安”單位介入調查。對此，賴清德昨在民進黨中執會上提到，應修正“國安十法”以加強法制防線，防範境外勢力影響台灣選舉與政黨運作。賴清德強調，維護民主體制需強化“國安”制度。



對此，賴士葆今日受訪時回應，他支持維護台灣安全，但認為“現行法制已足夠”，不需要以修法之名進一步限縮人民自由。他指出，台灣已有《國家安全法》、《反滲透法》等規範，大陸若有介選行為，現有法律即可處理。他批評民進黨每逢選舉便強調安全威脅，實際上卻藉此箝制異議與政治活動。



賴士葆舉例說，2024年大選期間，台北市有四十多名里長因赴中國大陸而遭檢調清晨約談，長達數小時後多數皆“無事結案”，顯示執法過當。“這其實就是行政單位、執政黨利用檢調進行政治動作，造成寒蟬效應。”他說，自己選區文山區就有二十多位里長因此被調查，“結果在造勢場合都不敢出來”。



賴士葆指出，現行《國安法》對人民與中國大陸往來的規定已非常嚴格，例如特定層級人員赴陸返台後須詳細申報“見了誰、談了什麼、吃了什麼飯”，“這像民主國家嗎？這根本像警察國家。”他批評，若民進黨再以“國安十法”為由擴權，恐將進一步侵蝕人民自由與民主基礎。



針對趙少康呼籲“國安”單位調查介選一事，賴士葆表示，若真有具體證據，“國安”單位依現行法律即可處理，不需再以修法之名行政治之實。他說，“現有法律已經夠用了，若要加強管理，只要明確納入政黨主席選舉的適用範圍就可以，沒有必要再搞一套新的法律。”



賴士葆最後強調，“國安”與介選是兩件事，政府應依法辦事，不要動輒藉“國安”名義干預政治活動。他呼籲民進黨尊重法治精神，避免讓“國安十法”成為壓制異議的工具。