綠廉政會尚無結論　林岱樺：盼市長初選公平

綠委林岱樺。（中評社 資料照） 中評社高雄10月16日電／民進黨廉政會15日晚處理參選高雄市長初選的“立委”林岱樺捲入助理費詐領。廉政會主委邱駿彥會後表示，檢察官針對政治獻金案還在偵查中，不知何時會有新事證。討論結果，還是不能做出結論。民進黨“立委”15日林岱樺發表三點聲明，強調期盼能有一場公平的2026年高雄市長黨內初選。



民進黨廉政會15日開會討論綠委林岱樺助理費案，由於廉政會若做出停權處分，將影響林岱樺參加高雄市長初選資格，備受關注。會議從晚上六時半一路開到約九時才結束。民進黨廉政會主委邱駿彥表示，要做處分事證都要明確，目前還沒達到那個程度，將視案情進展再議。



有意爭取2026高雄市長初選提名的綠委林岱樺先前涉入貪污風暴遭雄檢起訴，雄檢15日又查出其胞妹林岱縝也涉嫌充當人頭助理，追加起訴1人。對此，林岱樺15日赴民進黨廉政會說明，她強調，檢方刻意漏列許多對她有利的證據，起訴內容與事實不符。不過，相信司法會還給她與妹妹公道。



林岱樺15日出席民進黨廉政委員會，發表聲明如下：



一、林岱樺被訴詐領助理費案件，發現多數對林岱樺有利的證據，請大家一如既往般對於林岱樺的清白，要有信心：



本案經林岱樺委任律師閱卷後，發現檢方引用不利於林岱樺的證據呈現不法及不實，而諸多有利的證據竟刻意漏列，致有起訴內容與事實不符的情形。基於對司法的尊重，並維護真相的公信力，不便於法庭外自行公開細節。請關心本案之媒體朋友於2025年10月27日親臨高雄地方法院旁聽即知緣由。



胞妹林岱縝2002年至今共服務1875選民服務案件，全心全力，任勞任怨的為岱樺的政治事業貢獻心力。遇有公費助理人力缺口時，承擔多數的遺缺業務，其薪資隨之調整，為法律義務。起訴書刻意漏列諸多有利的證據，致有與事實不符的認定，令人遺憾，相信司法會還給岱樺公道。



二、林岱樺堅守本黨清廉、勤政、愛鄉土之價值，積極配合廉政會調查：



自2025年7月30日第一次本黨廉政會議起至今日，林岱樺透過律師不斷努力向法院調取相關卷證。但本案起訴書所附證據清單非全部均提呈法院，有部分證據，直到今日尚待法院調取、提供。林岱樺確實有積極努力提供相關事證予廉政會，以證明自身清白，符合本黨清廉、勤政、愛鄉土之價值。



三、林岱樺期盼能有一場公平之2026年高雄市長黨內初選：



林岱樺自2001年從政起迄今，時時刻刻謹遵民意咐託，戰戰兢兢地為民眾福祉服務，從不懈怠。期盼真相早日水落石出，高雄市民能有一場公平之2026年高雄市長民主進步黨黨內初選機制。