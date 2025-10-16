鄭麗文拜會洪秀柱　兩人笑稱最萌身高差

國民黨主席候選人鄭麗文拜會前主席洪秀柱。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月16日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席候選人鄭麗文今天上午拜會前主席洪秀柱，兩人一見面就來了個熱情擁抱，還笑稱兩人是最萌身高差（鄭有178公分，洪150公分）。洪秀柱還打趣說，因為鄭麗文的身高太高了，讓她很有壓力，所以不太敢站在旁邊一起受訪。



鄭麗文今天上午前往洪秀柱的中華青雁和平教育基金會拜會，洪也特別到一樓迎接，兩人相見歡並一起接受媒體訪問。



鄭麗文盛讚洪秀柱，說起論述強、戰力強，沒有人可以比得過當年的柱姐，她今天來拜會最重要的目的，就是國民黨一定要重視一件事情，在最艱困的時候，誰願意幫國民黨挺身而出？國民黨應該要永遠記得他們。



鄭麗文細數洪秀柱過去代表國民黨參加大選，並在最艱難時刻扛下主席一位，更到台南艱困選區參選“立委”，在洪身上看到堅毅勇氣，很多人說她這次參選主席很勇敢，其實她的勇氣真的不及洪秀柱過去的十分之一，雖然我們有最高反差萌，但是洪在她心中永遠是一個巨人。



鄭麗文強調，我們真的不能夠遺忘這樣的同志，國民黨才能真的團結，這場選舉現在雖然有一點脫離正軌，但相信馬上就可以雨過天晴，也希望同黨同志不要忘記百姓的殷殷期盼，我們真的要團結，才不會辜負選民的期待。



洪秀柱則說，她聽鄭麗文這樣說，眼淚都快流出來了，很多事情不能想當年，想當年是很辛苦的，她要鼓勵鄭麗文，往往是最艱困的時候都是女人站出來的，看看現在各個地方縣市長女生這麼多，本來這次台中市長盧秀燕大家認為是最大公約數，她也是女人，所以女人撐起半邊天，可能不止半邊，男人要小心一點，有可能是全片天，所以一起加油。