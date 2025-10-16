洪秀柱：主席選舉熱烈是好事　但別內鬥內行

洪秀柱接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月16日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席候選人鄭麗文今天上午拜會前主席洪秀柱，由於後天就要主席選舉投票，洪受訪時強調，大家都關心國民黨選舉那是好事，但選舉熱烈千萬別網內互打，讓人覺得國民黨又是內鬥內行，外鬥外行，這就不好了。



洪秀柱強調，希望各候選人多說好話、存好心、做好事，把自己的理想能夠實現，這大家衷心期盼的事情。



鄭麗文今天上午前往洪秀柱的中華青雁和平教育基金會拜會，洪也特別到一樓迎接，兩人相見歡並一起接受媒體訪問。



媒體詢問洪秀柱會支持鄭麗文當選主席嗎？洪秀柱未明確表態，她說，問題不是這樣問的，她認為今天每個參加黨主席選舉的人，都要予以肯定，黨在這狀況下，還有那麼多的同志願意挑起這個重擔，因為她擔任過黨主席，知道個中的辛苦，願意來挑起這重擔是很不容易的事，所以對每一位同志都要予以肯定，鼓勵支持，加油打氣。



洪秀柱說，當然這中間有比較符合我們理念的，有比較跟我們意見不同，她支持和她理念相同的人，這很正常的事，因為她認為自己說的話是對的。最主要也很高興地看到這次國民黨選舉引起這麼多人的關注，總比選舉冷冷冰冰，沒有人來關心來得好，但競爭激烈是好事，千萬別網內互打，又變成外界形容的內鬥內行了。