修國安十法　黃國昌諷賴被自家造謠圖卡誤導

民眾黨團總召黃國昌接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月16日電(記者 俞敦平)台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌今日在“立法院”受訪時，針對賴清德昨日呼籲推動“國安十法”修法一事，痛批賴清德“被自家造謠圖卡誤導”，對立法程序“一知半解”。黃國昌指出，《資通安全管理法》早在8月29日便已三讀通過，民進黨卻仍宣稱藍白擋法案，實際上真正延宕進度的正是民進黨召委。他批評民進黨“一邊不排審法案、一邊利用媒體造謠”，呼籲賴清德發言前應先查證事實。



賴清德昨在民進黨中執會上提到，為防範境外勢力介選，應儘速推動“國安十法”修法，強化“國家安全”體系。不過，黃國昌今日在“立法院”受訪時表示，賴清德此番發言暴露出對立法程序的無知，“資通安全管理法早在8月29日就已三讀通過，‘立法院′網站都有明確紀錄”，質疑賴清德“被自家民進黨的造謠圖卡誤導”。



黃國昌並點名民進黨“立委”吳思瑤等人仍持續散播錯誤資訊，誤導民眾以為在野黨阻擋“國安”相關法案。“真正在拖延的是民進黨自己。”黃國昌指出，法案早在委員會階段完成審查，卻因民進黨“立委”許智傑身為召委長期不召開協商，導致延宕多月。他呼籲有心關心“國會”運作的民眾“自己上網查，‘立法院′網站上都有資料”，強調這是最基本的事實查核。



黃國昌進一步批評，民進黨不僅怠於推動法案，還利用媒體資源與側翼網軍製造假消息，對外營造“藍白擋法”的錯誤印象。他語帶譏諷地說，“如果是側翼造謠，雖然遺憾但還能理解；但當賴清德親自帶頭造謠，這實在太可悲。”



黃國昌強調，“國安”立法應該回歸事實與理性辯論，不應淪為政治操作工具。“執政黨要先做好功課，不要一邊不排審法案、一邊利用媒體造謠。”黃國昌說，民進黨若真重視台灣安全，就應以行動推動法制健全，而不是用錯誤訊息製造政治對立。