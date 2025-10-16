林佳龍否認經貿談判碰壁　台加協議還是會簽

台“外交部長”林佳龍接受質詢。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月16日電（記者 鄭羿菲）《日經亞洲》12日報導，台灣受到“幾乎所有國家冷遇”，經貿談判進展停滯，甚至加拿大4月已與台灣完成貿易談判，但遲未簽署。台“外交部長”林佳龍16日表示，這份報導有錯誤，台加經貿協定還是會簽。



《日經亞洲》12日引述多名知情人士說法報導，日本、紐西蘭、加拿大及東南亞多國簽署貿易或產業合作協定，但在美國總統特朗普主導下變動的國際秩序，與中國大陸不斷擴張的影響力夾擊下，台灣受到幾乎所有國家冷遇，談判進展停滯。加拿大原已在今年4月大選前與台灣完成貿易談判，但卡尼政府至今未推進簽署程序，使台北擔憂協議可能生變。



“立法院外交及國防委員會”16日邀請“外交部長”林佳龍報告業務概況並備質詢。



中國國民黨籍“立委”馬文君、楊瓊瓔今天都在質詢時關切《日經亞洲》報導，台灣遭多國冷落經貿談判議題。馬文君表示，報導中載明，台灣與加拿大、澳洲、紐西蘭洽簽經貿協議卡關，“賴政府”一直爭取至少4個東南亞經濟體，希望達成經濟合作或有效協議，都被持觀望態度，報導認為經貿協定缺乏實質進展，是政府的重大挫折，尤其加拿大4月已與台談妥經貿談判，但9月已與印尼簽貿易協定，我們卻毫無進展？



林佳龍回應，這份報導有錯誤，最近台加簽了很多協定，包括2023年簽了投資促進保障協定，去年也簽訂科學技術及創新協議，期間加拿大也正式加入台美共同推動的“全球合作暨訓練架構”（GCTF），所以進展很多。馬文君則打斷說，現在我們聚焦貿易協定，其他的不在乎，台加4月已談妥經貿協定，為何遲遲不簽署？



林佳龍則說，我們跟加拿大已經簽了投資貿易促進架構，現在要參考美國、英國，我們希望有更完整的協定，以整合起來，這是堆積木的架構，沒有所謂的協定簽不成。



楊瓊瓔則指出，不要一竿子就說報導有錯，4月已經談妥，現在10月了，為何延遲？未來會簽？



林佳龍回應，因為過程中加拿大有大選，政府換人，駐台代表也在暑假期間換人，談判過程並沒有什麼狀況，這件事持續進行中，並沒有像媒體標題寫的那樣，加拿大不會因此受影響，台加經貿協定還是會簽。