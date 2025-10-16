世界台商總會拜會竹市府　邱臣遠盼深化交流

世界台灣商會聯合總會16日拜會新竹市政府。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹10月16日電（記者 盧誠輝）世界台灣商會聯合總會16日在新任總會長熊強生率領下拜會新竹市政府，台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠親自接待表示，他希望未來雙方能就產業科技與經貿合作等議題進行深入交流，並期待攜手推動更多元的合作機會，促進產業升級與城市永續繁榮。



世界台灣商會聯合總會成立於1994年，目前全球涵蓋五大洲79個國家1801個地區商會，全球有逾4萬家台商企業會員廠商，是台灣在海外最大的商業組織，世界台灣商會聯合總會設置總會長1人，任期1年，不得連任，第32屆新任總會長熊強生為長年旅居澳洲的台商。



邱臣遠指出，新竹市政府一直以來都跟世界台商總會保持密切關係，市府在上個月赴澳洲市政考察，在墨爾本和雪梨都獲得世界台商總會的大力支持，他很榮幸能邀請到熊強生總會長擔任新竹市府的市政顧問。



邱臣遠提到，世界台商總會在過去8年來累計投資台灣已達到新台幣2兆多元，創造上萬名工作機會，不管在整個國際局勢變化或經濟挑戰，台商總會一直扮演非常重要的角色。而新竹市身為台灣非常重要的經濟重鎮，未來會加強與世界台商總會相關的連結與合作。



世界台商總會長熊強生表示，新竹市一直台灣的科技發展之城，也是台灣之光，邱代理市長上個月到雪梨來參訪交流，讓他對於新竹市的現況比較瞭解，認為新竹市是其他城市學習的對象，因此今天的拜訪比較像是來取經，相信有了第一步之後，未來還是有很多機會可以多多跟新竹市學習，看如何引進高科技，協助外資與台商傳產結合。