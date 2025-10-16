爆料不斷！鄭麗文：強烈感受有人不願我當選

國民黨主席候選人鄭麗文接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月16日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席選舉18日將投票，候選人鄭麗文遭爆料，2023年還擔任不分區“立委”時，曾力勸郭台銘參選2024、以及2018年任青年團營隊講師時，臨時延後授課時間，還“喝嗨”上陣。對此，鄭麗文今天表示，這太抬舉她了，她對郭董沒有這樣的影響力；至於青年團事情，“我這輩子還沒喝嗨過，大家都知道我是不愛喝酒的人。”



鄭麗文強調，這陣子的選舉，所有可貼在她身上的標籤都貼滿了，一下說她是“中共同路人”，是“紅統”，一下又說她是“李登輝第二”，現在又說她是影響郭台銘的人，她可以強烈感受到，有人真的非常不希望她當選，但還是希望大家是君子之爭，回歸理性，展現民主風度，更重要的是不要讓國民黨支持者失望。



鄭麗文今天上午前往國民黨前主席洪秀柱的中華青雁和平教育基金會拜會，洪特別到一樓迎接，兩人相見歡。



有媒體報導，2023年鄭麗文還擔任“立委”時，曾力勸郭台銘參選，並批評藍白候選人侯友宜、柯文哲“奄奄一息、混吃等死”，遭認為背骨國民黨。另外也報導，鄭麗文2018年8月任青年團營隊講師時，不僅臨時延後授課時間，還“喝嗨”上陣，對參與營隊青年極不尊重。



鄭麗文今天受訪時直呼身上貼滿了標籤，“真的太抬舉我了！”媒體追問，是否有批評過侯友宜？鄭麗文回應，當然沒有，這不需要再講。



鄭麗文說，這場選舉最後決定者是黨員手中選票，呼籲大家睜大雙眼，星期六投下寶貴一票。吵了好多天的“大陸介選”爭議，國民黨選舉得到高度關注，要展現團結，不要讓民進黨撿到槍。



另外，關於力挺她的前黃復興黨部主委季麟連昨助講時，脫口稱“5號5號（指鄭麗文）拍拍手、4號4號（指郝龍斌）死了了”，挨批失言。



鄭麗文說，選舉過程中大家情緒過嗨，不管什麼發言，雖沒有指名道姓，但是讓候選人或是支持者心裡不舒服，還是盡量避免，她對此致歉，並呼籲不要網內互打。